Menelusuri 4 Lokasi Pembuatan Film Hollywood di Dubai

Popularitas Dubai sebagai salah satu destinasi yang sering dijadikan latar pembuatan film internasional memberikan kesempatan para penggemar untuk dapat mendatangi langsung lokasi pengambilan gambar film dan video musik terkenal.Sebut saja salah satunya adalah Mission Impossible: Ghost Protocol (tahun 2011), yang scene-nya cukup mendebarkan dengan Ethan Hunt bergelantungan dengan salah satu tangan di salah satu sisi menara tertinggi di dunia yaitu Burj Khalifa.Tak dipungkiri bahwa Dubai dan UEA telah berperan penting dalam banyak pembuatan film blockbuster dan music video. Dan Anda bisa melihat serta merasakan lingkungan tempat mereka membuat film dan video musik yang sangat memanjakan mata.Lokasi: Downtown and Jumeirah Lake TowersFilm blockbuster fiksi-ilmiah, Star Trek Beyond, memulai syuting di Dubai pada Juli 2015. Produser Jeffrey Chernov mengatakan bahwa Dubai menjadi pilihan utama demi menyesuaikan kebutuhan untuk “dunia masa depan” mereka, dengan Federasi Starbase yang dikenal sebagai YorkTown, yang ditemukan oleh kru Starship Enterprise dalam perjalanan intergalaksi mereka.Bertepatan dengan ulang tahun ke-50 dari seri original Star Trek, pemutaran perdana pada tahun 2016 adalah momen yang tepat untuk menampilkan landmark terbesar di Dubai ke hadapan dunia.Bagi para Trekkie (sebutan bagi para fans “Star Trek”), Anda bisa mengunjungi Jumeirah Lake Towers dan Downtown Burj Khalifa, dan akan menemukan bangunan freehold mixed-use yang terletak di dekat Dubai Marina dan Jumeirah Heights. Area ini terdiri dari 87 menara di sekitar empat danau buatan. Jika Anda ingin berbelanja, Anda juga bisa pergi mengunjungi Dubai Marina Mall.(Baca juga: Desert Safari, Perjalanan Menaklukan Bukit Padang Pasir Lokasi: Burj KhalifaMission Impossible: Ghost Protocol, adalah blockbuster terbesar yang mengambil lokasi di Dubai. Rasakan sensasi mendebarkan yang dirasakan oleh karakter Tom Cruise di dalam film ini, Ethan Hunt, saat dia tergantung di Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia, dengan tinggi 829,84 m.Fakta menariknya adalah pengambilan gambar dalam aksi di Burj Khalifa membutuhkan waktu 23 hari dan sekitar 400 anggota kru untuk memastikan bahwa Tom Cruise, yang bersikeras melakukan aksinya sendiri, tetap aman selama proses pengambilan gambar.Anda dapat menikmati indahnya The Burj Khalifa dari kedua dek observasi. Anda dapat memilih untuk menikmati pemandangan dari lantai 124 dan 125 atau dari dek observasi tertinggi dunia (555m) di lantai 148.Tidak hanya itu, Anda juga bisa mencoba pengalaman virtual reality (VR), bernama Mission 828, sebuah simulasi parachute-jump dari Burj Khalifa ke The Dubai Fountain yang berdurasi empat menit.Melalui pengalaman ini, Anda dapat merasakan bagaimana berpetualang dengan mendaki dan menuruni gedung ini. Jangan khawatir jika perut terasa keroncongan, Anda bisa bersantap di At.mosphere Restaurant and Lounge di lantai 122 atau menginap di Armani Hotel.Lokasi: Dubai DesertGeorge Clooney dan Matt Damon yang membintangi drama menegangkan dengan memiliki alur cerita rumit, termasuk merger perusahaan minyak yang meragukan, kunjungan royalti Arab dan plot pembunuhan. Film blockbuster ini diambil di 15 lokasi yang berbeda, termasuk Amerika Serikat, Maroko, Mesir, Swiss, dan padang pasir Dubai.Dan tentu saja, Anda tidak ingin ketinggalan merasakan dune bashing yang mendebarkan saat Anda berada di Dubai. Jika ingin mendapatkan pengalaman yang lebih menarik, Anda bisa melihat dan bertemu dengan satwa liar khas gurun di malam hari melalui Dubai Desert Conservation Reserve, dilengkapi dengan lampu sorot dan teropong malam.Anda dapat menjelajahi gurun di malam hari, mencari kalajengking dan mengakhiri malam dengan melihat astronomi bintang sambil ditemani secangkir cokelat panas. Anda dapat memilih Arabian Adventures untuk memesan perjalanan impian Anda.Lokasi: Dubai Design District (d3)Siapa yang tidak mengenal band indie rock asal Amerika Serikat, Imagine Dragons dengan hit single “Thunder” yang bertahan selama 52 minggu di chart music Billboard? Dan ya, mereka memilih untuk merekam video musik mereka secara keseluruhan di Dubai.Video ini mengajak penggemarnya berkeliling di sekitar Dubai Design District, Sheikh Zayed Road, berjalan-jalan di sekitar Dubai Marina, Gold Souq di Old Dubai, City Walk di Jumeirah, dan salah satu jembatan di Dubai Canal.Di antara lokasi tersebut, sebagian besar adegan berfokus pada Dubai Design District, yang dikenal juga sebagai d3. Pengembangan perkotaan ini didedikasikan untuk industri mode serta indutri desain profesional lainnya; studio desain rumah; hotel yang akan segera dibuka; apartemen berkelas; serta area perbelanjaan.Apa yang dapat Anda lakukan di d3? Jawabannya adalah mengunjungi berbagai kafe populer yang berada di area ini. Anda bisa mencoba hidangan Mediterania di The Lighthouse atau nikmati hidangan Prancis modern di Molecule, di mana Anda juga dapat bertemu dengan para ahli fesyen.(TIN)