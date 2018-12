Diskon Besar-besaran di Central Park dan Neo Soho

Menyambut Natal dan Tahun Baru 2019, Central Park dan Neo Soho Mall mengadakan rangkaian Noel Season 'Christmastopia' pada 24 November 2018 hingga 13 Januari 2019. Selain itu, Central Park dan Neo Soho Mall mengadakan promo belanja hingga 80 persen.Promo belanja tersebut bertajuk Shopping Marathon Till Midnight pada 15 hingga 16 Desember 2018. Berbagai hadiah juga tak ketinggalan diberikan dalam setiap program belanja selama Shopping Marathon Till Midnight berlangsung.Shopping Marathon Till Midnight dimeriahkan oleh artis dan DJ kenamaan, seperti Putri Danisar, Sarah Ketaren, Danti Hanoum, dan Ivy G. Mereka menghibur para pengunjung berbelanja hingga tengah malam.Sementara itu, keseruan dalam rangkaian diawali dengan prosesi Light Up Ceremony of Noel Season 'Christmastopia' pada 24 November 2018. Keindahan dari The Iconic Giant Christmas Tree Show di Tribeca Park dapat disaksikan mulai dari pukul 19.00 WIB, hingga 13 Januari 2019.Mewarnai momen liburan sekolah, Central Park dan Neo Soho Mall juga mengadakan meet and greet dengan L.O.L Surprise di Central Park dan Sesame Street di Neo Soho Mall. Acara dimulai dari 13 Desember 2018 hingga 13 Januari 2019.Dengan banyaknya program belanja hingga acara yang ditawarkan pada rangkaian Noel Season 'Christmastopia', Central Park dan Neo Soho Mall diharapkan tetap menjadi destinasi belanja pilihan seluruh masyarakat Indonesia.(ROS)