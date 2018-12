Tujuh Camilan Tengah Malam yang Tak Bikin Gemuk

Rasa lapar yang mendadak datang saat tengah malam, kerap bikin galau. Mau makan, tapi khawatir gemuk. Jika tidak makan, perut lapar dan membuat tidur tak nyenyak.Penelitian yang dilakukan The Perelman School of Medicine University of Pennsylvania menunjukkan makan saat tengah malam berdampak pada meningkatnya berat badan, metabolisme lemak, kadar kolesterol, dan risiko penyakit diabetes.Namun, ini bukan berarti Anda tidak boleh mengemil sama sekali ketika kelaparan tengah malam. Masih ada makanan yang aman dan menyehatkan, meski disantap sebelum tidur.Kacang almond mengandung protein tinggi sehingga membuat Anda merasa kenyang untuk waktu yang lama. Hal ini menghindari rasa terlalu kenyang yang akan membuat Anda sulit tidur.Almond juga tinggi kandungan magnesium yang berfungsi melemaskan otot sehingga tidur menjadi lebih nyenyak.Susu kedelai rendah lemak yang membantu menjaga berat badan tetap stabil. Seperti halnya kacang almond, susu kedelai pun kaya triptofan yang membantu produksi melatonin.Produk kedelai juga mengandung isoflavon yang dapat membantu meringankan masalah tidur pada perempuan pascamenopause.Buah sangat baik dijadikan camilan. Namun untuk camilan malam, ceri menjadi pilihan yang tepat. Ceri merah mengandung melatonin alami yang dapat membantu seseorang tertidur lebih cepat. Buah ini cocok dikonsumsi penderita insomnia. Ceri memiliki sifat anti-inflamasi yang dapat membantu mencegah sakit dan nyeri.Selain ceri, pisang merupakan solusi terbaik sebagai camilan malam. Pisang memproduksi melatonin empat kali lipat pada pria setelah makan dua pisang. Pisang juga merupakan salah satu dari sedikit makanan yang kaya akan serotonin.Serotonin diubah menjadi lebih banyak melatonin sehingga memengaruhi kualitas tidur. Jadi, jika Anda mencari tambahan melatonin untuk membantu Anda tertidur dengan cepat, pisang menjadi buah terbaik untuk Anda makan.Kacang pistachio tinggi kandungan melatonin, serat, dan protein. Melatonin akan membantu Anda tertidur dengan cepat. Serat dan protein akan memuaskan rasa lapar. Serat dan protein juga akan membuat perut kenyang lebih lama.Greek Yoghurt (Yoghurt Yunani) bebas lemak. Ia rendah kalori sehingga Anda tak perlu khawatir berat badan naik. Kandungan probiotik pada yoghurt ini bermanfaat menjaga kesehatan pencernaan dan mental.Kiwi rendah kalori, tinggi serat, kalium, dan memiliki sifat antioksidan. Kiwi bisa menjadi camilan sempurna sebelum tidur karena membuat seseorang cepat tertidur, serta meningkatkan kualitas tidur.Selain makanan tersebut di atas, ada satu lagi camilan sehat yang tinggi serat, Fitchips. Anda tak perlu takut gemuk saat menyantapnya. Sebab, Fitchips terbuat dari multigrain atau biji-bijian dan kaya serat, seperti oat, quinoa, whole wheat (gandum utuh), dan jagung. Multigrain merupakan sumber serat dan baik untuk memelihara kesehatan jantung.Selain itu, Fitchips dibuat tanpa 4P (penguat rasa/MSG, pengawet, pewarna dan pemanis buatan). Rasa asin pada Fitchips didapat dari garam yang juga berfungsi sebagai pengawet alami.Soal rasa, bisa Anda pilih sesuai selera. Ada honey BBQ, seaweed, serta cheese & herbs.(ROS)