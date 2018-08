Tak Hanya Wanita, Pria juga Perlu Vaksin HPV

: Kampanye untuk menciptakan kesadaran terhadap pentingnya vaksinasi HPV masih fokus pada wanita. Human papillomavirus atau HPV adalah virus yang menjadi penyebab utama kanker serviks.Namun, potensi HPV tidak tebatas pada kanker serviks dan wanita. Virus mematikan yang juga dapat menyebabkan kanker vulva pada wanita ini juga mengancam pria, dimana dapat menyebabkan kanker penis, dubur, kepala, dan leher, terutama pada mereka yang kerap melakukan seks oral dengan orang yang terinfeksi.Sayangnya saat ini vaksin HPV cenderung masif ditawarkan pada wanita dibandingkan pria dan anak laki-laki.Menurut Centre for Disease Control and Prevention (CDC), semua praremaja butuh vaksinasi HPV sehingga mereka dapat terlindungi dari infeksi penyebab kanker. Saat ini prevalensi HPV pada pria sebesar 40-50 persen dan satu-satunya pencegahan untuk menurunkan risiko ini adalah dengan vaksinasi."Kita tidak dapat mengesampingkan fakta bahwa pria juga berisiko terhadap infeksi HPV. Vaksinasi adalah pilihan terbaik, terutama ketika pria sudah aktif secara seksual," kata Dr Bellarmine, ahli onkologi medis di Rumah Sakit Fortis Malar, Chennai, India dilansir dari The Health Site.HPV termasuk kelompok dari 200 virus penyebab masalah pada organ genital, dan ada sekitar 40 jenis HPV yang dapat disebarkan melalui kontak antar kulit, termasuk hubungan seksual atau dari kulit dan selaput lendir orang yang terinfeksi.Menurut data yang dirilis pada 2017, ada lebih dari 120 ribu wanita yang didiagnosis kanker serviks, dan lebih dari 67 ribu di antaranya tidak terselamatkan.Lihat video:(DEV)