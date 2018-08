Smart Sharing ASI, Membagi dan Mengedukasi Seputar ASI

(PREGNITY Smart Sharing yang dilaksanakan Sabtu, 4 Agustus 2018 lalu di Kantorkuu Coworking & Office Space, Jakarta Selatan, bekerja sama dengan KlikDokter mengusung tema seputar masa menyusui “ASI Bukan Sekedar Air Susu”. Foto: Dok. Kalbe Nutritionals)

(Sesi sharing dengan Andien dan dr. Ariani Widodo, Sp.A (K). Foto: Dok. Kalbe Nutritionals)

Banyak manfaat dari ASI yang sudah diketahui. Dan berbagai sharing seputar ASI pun sudah banyak dilakukan. Salah satunya melalui PREGNITY (Prenagen community) Smart Sharing. Prenagen lactamom sebagai sahabat terbaik bagi para calon orang tua milenial membawa konsep baru dengan memberikan edukasi sekaligus mendekatkan satu sama lain dalam smart sharing ini.Pelaksanaan Smart Sharing ini tidak hanya dilakukan secara offline, tetapi juga dapat disaksikan secara langsung melalui Facebook Live @prenagenworld secara bersamaan. Prenagen Community atau disingkat PREGNITY ini merupakan wadah edukasi dan sharing bagi para calon orang tua yang memiliki kebutuhan informasi akurat seputar persiapan hamil, kehamilan, hingga masa menyusui yang dikemas dalam berbagai bentuk kegiatan.PREGNITY Smart Sharing yang dilaksanakan Sabtu, 4 Agustus 2018 lalu di Kantorkuu Coworking & Office Space, Jakarta Selatan, bekerja sama dengan KlikDokter mengusung tema seputar masa menyusui “ASI Bukan Sekedar Air Susu”.Smart Sharing ini bertujuan untuk meningkatkan awareness mengenai pentingnya pemberian ASI baik bagi ibu maupun buah hati. Salah satu faktor penting pada masa pemberian ASI adalah keseimbangan nutrisi lengkap yang diperlukan ibu dan buah hati untuk memastikan kualitas ASI dan kondisi kesehatan ibu saat periode menyusui dan setelahnya.Selain itu, dukungan lingkungan sekitar (support system), terutama dari suami memiliki pengaruh yang besar terhadap kelancaran ASI.“ASI bukan hanya sekadar air susu saja, tapi memiliki arti yang jauh lebih dalam. Tidak hanya sekadar kuantitas air susu saja, tapi kualitas sangat perlu diperhatikan, terutama menyangkut perkembangan otak bayi. Walau sudah lahir ke dunia, makanan dan nutrisi yang diperoleh bayi sangat bergantung pada kualitas nutisi dari ibunya. You are what your mother eats," ujar LOB Head of Pregnancy Nutrition Sianne Permadi.(Baca juga: Kalbe Blackmores Nutrition Kampanyekan Bunda Peduli Asupan Sehat Sianne menambahkan bila asupan nutrisi makro dan mikro ibu tidak mencukupi, maka akan diambil dari yang tersimpan. Sebagai contoh, jika kalsium yang tersedia untuk buah hati kurang, maka kalsium yg ada di tubuh ibu akan terserap oleh bayi."Kondisi ini menjadikan risiko ibu untuk terkena osteoporosis meningkat di masa mendatang. Selain asupan nutrisi, untuk memastikan kelancaran ASI juga diperlukan ketenangan mental yang didapat dari lingkungan sekitar, terutama dari suami yang menjadi primary support system," tambahnya lagi."Oleh karena itu, dengan adanya PREGNITY ini, kami berharap bisa menjadi wadah solusi bagi para calon orang tua, baik calon ibu maupun ayah, untuk sharing pengalaman serta menambah informasi bagi para calon orang tua terbaik. Tak lupa juga bahwa Prenagen memiliki nutrisi lengkap untuk masa menyusui yang selalu siap menemani ibu dan buah hati di masa menyusui Prenagen lactamom,” tukas Sianne lagi.Prenagen memiliki rangkaian produk dengan nutrisi lengkap baik makro maupun mikro yang dibutuhkan pada setiap tahap kehamilan dan menyusui sesuai standar nutrisi yang sudah ditetapkan. Vitamin yang terkandung di dalam Prenagen lactamom sangat penting untuk ibu dan buah hati seperti vitamin B2, B12 untuk membantu kuantitas ASI, D3, kalsium, omega-3, omega-6, dan DHA untuk perkembangan otak bayi.“1000 hari pertama kehidupan adalah momen krusial perkembangan bayi demi masa depannya kelak. Selama masa ini, pemberian nutrisi untuk si kecil harus benar-benar diperhatikan, dan ASI adalah pilihan yang terbaik,” kata DR. dr. Ariani Dewi Widodo, SpA (K), spesialis anak konsultasi gastrohepatologi dari Rumah Sakit Anak & Bunda Harapan Kita.“Edukasi ini tak hanya penting bagi ibu menyusui, tapi juga untuk para ayah yang punya peran penting dalam mendukung masa-masa ibu menyusui memberikan ASI,” lanjutnya.Dalam acara ini juga ada beberapa kegiatan antara lain sharing “ASI Bukan Sekedar Air Susu” oleh DR. dr. Ariani Dewi Widodo, SpA (K) dan Andien Aisyah (artis dan influencer), “MengASIhi bersama Pasangan” bersama psikolog Luh Surini Yulia Savitri, M.Psi. "Excercise with your baby PRENAfit bersama Adianti Reksoprodjo (certified trainer for prenatal & postnatal excercise)," dan lainnya.Pada kesempatan ini juga, Prenagen sekaligus memperkenalkan wajah baru website Prenagen dengan tampilan dan features yang lebih menarik yaitu berbagai tips dan artikel berdasarkan tahapan kehamilan hingga menyusui, kalkulator kesuburan, kontrol berat badan, dan masih banyak lagi yang lainnya.(TIN)