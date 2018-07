Makanan Selingan yang Bantu Jaga Berat Badan

(Untuk membantu tercukupinya konsumsi makanan selingan atau snacking rendah kalori, Kalbe Nutritionals melalui brand Slim & Fit memperkenalkan Slim & Fit Cookies yang juga melengkapi produk Susu Slim & Fit yang rendah lemak dan gula. Foto: Dok. Kalbe Nutritionals )

Penampilan fisik seseorang berpengaruh terhadap bagaimana kita melihat diri sendiri dan berpengaruh juga ke kepercayaan diri. Salah satu aspek yang paling menonjol dari penampilan fisik adalah memiliki bentuk tubuh ideal, di mana berat badan juga berperan penting.Oleh karenya, tidaklah heran jika berat badan ideal menjadi idaman bagi semua orang. Untuk mencapai berat badan ideal, kini semakin banyak orang yang memerhatikan asupan makanan dengan menjalankan berbagai jenis diet, serta ada juga yang melakukan aktivitas fisik seperti lari, yoga, aerobik, dan zumba.Memiliki berat badan ideal bukan sebatas untuk penampilan saja, melainkan juga berpengaruh pada kesehatan. Terlalu kurus dan terlalu gemuk pada dasarnya juga tidak dianjurkan. Kedua kondisi tersebut sama-sama dapat menimbulkan beberapa masalah kesehatan seperti penyakit anemia jika terlalu kurus, serta penyakit jantung, diabetes, dan gagal ginjal jika terlalu gemuk.Oleh karena itu, untuk dapat hidup sehat dengan berat badan ideal, Departemen Kesehatan menghimbau masyarakat untuk memerhatikan gizi seimbang. Gizi seimbang yang dibutuhkan untuk hidup sehat adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral.Di dalam tubuh, zat-zat gizi tersebut berfungsi sebagi sumber energi (terutama karbohidrat dan lemak), zat pembangun (protein), serta zat pengatur (vitamin dan mineral).Untuk pemenuhan gizi seimbang tersebut, Direktorat Bina Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyarankan untuk melakukan makan teratur yang terdiri dari makan pagi, siang, dan malam, serta selingan pagi dan sore.Selain itu, masyarakat juga perlu memerhatikan jumlah kebutuhan energi setiap harinya. Pada dasarnya kebutuhan energi tergantung pada umur, jenis kelamin, berat badan, dan aktivitas masing-masing individual.Adapun rata-rata kecukupan energi bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2150 kilo kalori (kkal) per orang per hari pada tingkat konsumsi.(Baca juga: 4 Cemilan Aman Saat dalam Pesawat Perlu diperhatikan bahwa setiap jenis makanan per porsinya mengandung kalori yang berbeda-beda. Sebagai contoh nasi putih memiliki 175 kkal, mie goreng 321 kkal, gorengan 137 kkal, dan mie instan 380 kkal.Karena setiap jenis makanan memiliki kalori berbeda-beda, maka pemilihan makanan dengan kalori yang cukup perlu diperhatikan, apalagi jika dalam sehari seseorang juga mengonsumsi makanan selingan. Maka diperlukanlah makanan selingan atau snacking tepat dengan kalori yang rendah.Untuk membantu tercukupinya konsumsi makanan selingan atau snacking rendah kalori, Kalbe Nutritionals melalui brand Slim & Fit memperkenalkan Slim & Fit Cookies yang juga melengkapi produk Susu Slim & Fit yang rendah lemak dan gula.Cookies ini mengandung tinggi serat, protein, dan memiliki sumber vitamin dan mineral yang bisa membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan snacking-nya, terutama yang sedang menurunkan berat badan.Slim & Fit Cookies bisa dikonsumsi baik bagi mereka yang sedang menjalankan program penurunan berat badan maupun yang tidak. Dengan kandungan mixed grains yaitu quinoa, oat, dan gandum, Slim & Fit Cookies bisa menjadi alternatif snacking yang tepat dengan kalori yang rendah.“Slim & Fit Cookies mengandung kalori rendah yaitu hanya 90 kkal. Cookies yang bisa dijadikan makanan selingan di pagi dan sore hari ini tinggi serat sehingga bisa memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga jika sedang makan besar, tidak akan terjadi over eating,” ujar Brand Manager Slim & Fit, Lydia Trisna Wibowo.Adapun bagi mereka yang sudah terjaga berat badannya, Slim & Fit Cookies juga tetap bisa menjadi pilihan snacking. “Kalau berat badan sudah ideal, pasti ingin menjaganya bukan? Oleh karenanya, Slim & Fit Cookies juga bisa menjadi pilihan snacking yang tepat dan memiliki rasa yang enak,” lanjut Lydia.Slim & Fit Cookies terdiri dari 2 varian yaitu Dark Chocolate dan Raisin Cinnamon. Kandungan dark chocolate dapat membantu mengontrol nafsu makan, sedangkan raisin cinnamon dapat meningkatkan metabolisme serta mengandung serat melalui kandungan raisinnya. Slim & Fit Cookies dikemas dalam bentuk praktis sehingga memudahkan mereka yang ingin mengonsumsinya.“Kami berharap brand Slim & Fit bisa menjadi smart diet solution yang memberikan paket keseluruhan bagi mereka yang sedang menjalankan program penurunan berat badan, mulai dari susu kemudian sekarang snacking, dan tentunya baik untuk pria maupun wanita,” lanjut Lydia.(TIN)