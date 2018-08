Cara Mencegah Alzheimer

(Tidur bisa jadi salah satu cara Anda menjauhkan diri dari Alzheimer. Foto: Gregory Pappas/Unsplash.com)

Kebanyakan orang menganggap bahwa alzheimer adalah penyakit untuk orang tua, namun dokter mengatakan bahwa itu bisa terjadi sedini mungkin bahkan pada usia 30-an.Meskipun begitu, ada beberapa perubahan dalam aktivitas sehari-hari yang bisa Anda lakukan karena para ahli percaya bahwa hal itu dapat berdampak dalam mengurangi risiko Anda terkena penyakit tersebut."Satu dari tiga kasus Alzheimer mungkin dapat dicegah jika orang itu melakukan segalanya dengan benar," jelas Dr Richard Isaacson, direktur Prevention Clinic Alzheimer di Weill Cornell and New York-Presbyterian Medical Center di New York.Dilansir dari Today, berikut ini adalah yang bisa Anda lakukan untuk mencegah risiko terkena Alzheimer."Olahraga dapat melindungi terhadap Alzheimer karena tidak hanya meningkatkan aliran darah ke otak, tetapi juga melonggarkan plak amiloid, yang biasanya terdapat dalam otak seseorang dengan Alzheimer," kata Isaacson. Olahraga apa pun dapat berdampak positif, tetapi para ahli menyarankan untuk berolahraga setidaknya tiga jam olahraga intensitas tinggi dalam seminggu.(Baca juga: Fakta-Fakta dari Penyakit Mematikan Alzheimer Ketika Anda tidur, otak dapat membersihkan plak amiloid yang dapat merusak otak. "Matikan berbagai peralatan elektronik, tidak ada lampu terang dari layar smartphone, tidak ada SMS, tidak ada email. Nikmati kamar Anda yang tenang dan gelap. Dan jernihkan pikiran Anda," saran Isaacson.Sebisa mungkin, hindari gula dan makanan olahan. Otak menyusut seiring bertambahnya usia Anda, tetapi sebuah penelitian yang diterbitkan tahun lalu dalam jurnal Neurology menemukan orang-orang di pertengahan 70-an yang mengonsumsi diet Mediterania (lebih banyak buah, sayuran, minyak zaitun, dan sedikit daging dan keju) kehilangan lebih sedikit massa otak daripada orang-orang yang mengonsumsi makanan khas negara mereka, yaitu Skotlandia. Para ahli mengatakan diet otak terbaik terdiri dari makanan seperti sayuran hijau, buah utuh dan sayuran."Memiliki tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi dan diabetes adalah cara meningkatakan risiko terkena penyakit Alzheimer. Untuk itu, perlu sekali untuk mengetahui berapa tekanan darah Anda, tingkat gula darah Anda, dan bahkan tingkat kolestrol Anda," kata Isaacson.(TIN)