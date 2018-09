Tiga Manfaat Memiliki Teman Bagi Kesehatan

: Pertemanan tak hanya membuat hidup Anda lebih berwarna, tetapi juga membuat fisik Anda lebih sehat.Penelitian yang dilakukan Claire Yang, sosiolog di University of of North Carolina, Chapel Hill, menemukan bahwa orang-orang dengan ikatan sosial yang dekat memiliki tekanan darah, indeks massa tubuh, lingkar pinggang dan tingkat penanda inflamasi protein C-reaktif yang lebih rendah dibandingkan mereka yang terisolasi secara sosial.Tak hanya itu, memiliki banyak teman juga memberi manfaat sebagai berikut, seperti dilansir dari Reader Digest.Sebuah penelitian kecil dari University of California, San Diego, menunjukkan bahwa Anda terlihat lebih menarik ketika berada dalam kelompok daripada Anda terlihat sendirian.Dalam sebuah studi 2005 yang diterbitkan dalam jurnal Cancer, wanita dengan kanker ovarium yang memiliki dukungan sosial yang memadai dari teman-temannya, memiliki interlekuin-6 70 persen lebih sedikit dibandingkan mereka yang memiliki sedikit teman. Interlekuin-6 merupakan protein darah yang dapat mengurangi efektivitas kemoterapi.Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Psychology and Aging ditemukan bahwa ada hubungan langsung antara perasaan kesepian dan tekanan darah tinggi. Jadi jika Anda dikelilingi orang-orang yang mencintai dan mendukung Anda, risiko tekanan darah tinggi akan berkurang.Lihat video:(DEV)