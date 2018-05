Tips Menjaga Stamina di Usia 30an

Banyak perubahan yang terjadi pada tubuh ketika seseorang menginjak usia 30 tahun. Beberapa perubahan yakni mulai menurunnya stamina dan tubuh menjadi lebih cepat lelah.Tak seperti saat berusia 20an, metabolisme orang usia 30an mulai melambat sehingga membuat tubuh tidak seaktif dahulu. Kepadatan tulang juga mulai menyusut dan pembentukan tulang baru melambat.Oleh karena itu, bagi Anda yang berusia 30an penting untuk menjaga stamina tetap fit, dengan cara berikut ini.Seiring bertambahnya usia, tubuh membutuhkan lebih sedikit kalori. Karena metabolisme mulai melambat, jika Anda makan kalori berlebih maka akan menyebabkan kenaikan berat badan lebih cepat sehingga menghambat tubuh bergerak aktif.The United States Departement of Agriculture membuat panduan kalori harian berdasarkan usia, jenis kelamin, dan tingkat aktivitas. Menurut panduan tersebut, seorang wanita berusia 30 tahun harus mengonsumsi sekitar 2.000 kalori per hari. Sementara, orang berusia 31 hingga 39 tahun dengan aktivitas fisik kurang, hanya membutuhkan 1.800 kalori per hari.Bila Anda seorang yang aktif bergerak setara dengan berjalan 1,5 hingga 3 mil sehari, maka perlu menambah sekitar 200 kalori per hari. Jika aktivitas Anda sama dengan orang yang berjalan lebih dari 3 mil setiap hari, disarankan menambah sekitar 400 kalori.Ahli diet Leslie Bonci menyarankan wanita berumur 30an untuk meningkatkan asupan antioksidan. Sebab pada umur ini, risiko terkena penyakit kanker kian meningkat seiring bertambahnya usia, dan proses penuaan. Antioksidan akan membantu melawan penuaan dan kerusakan sel. Anda bisa memperoleh antioksidan dari berbagai sumber. Misalnya, buah beri, sayuran hijau, anggur, cokelat hitam (dark chocolate), dan buah serta sayur berwarna.Sebuah penelitian yang dipimpin oleh Laura E Murray di Pennsylvania State University menemukan bahwa kekurangan zat besi akan mempengaruhi fungsi kognitif wanita. Hal ini juga diperkuat studi yang diterbitkan American Journal of Clinical Nutrition edisi Maret 2007. Studi tersebut mengamati hubungan antara zat besi dan fungsi mental pada wanita berusia 18-35 tahun. Penelitian itu menemukan bahwa wanita dengan asupan zat besi tinggi, maka kinerja dan fungsi kognitifnya lebih baik. Dianjurkan setiap hari Anda mengonsumsi sekitar 18 mg zat besi. Sumber zat besi misalnya dari daging sapi tanpa lemak, biji labu, kacang kedelai, dan sereal.Mengonsumsi makanan yang dapat menjaga metabolisme akan membantu memperlambat penuaan. Ahli diet Marrisa Lippert merekomendasikan untuk makan camilan kaya protein di antara waktu makan untuk meningkatkan metabolisme dan mendorong pembakaran kalori. Contohnya, satu ons keju dengan biskuit gandum utuh, apel, atau selai kacang.Seorang wanita yang berusia 30-an membutuhkan jumlah kalsium lebih untuk tubuhnya, karena kepadatan tulang mulai menurun. Lippert merekomendasikan setiap wanita mendapatkan asupan kalsium sebanyak 1.000 miligram per hari. Sumber kalsium bisa diperoleh dari produk susu rendah lemak, minuman kaya kalsium seperti jus jeruk dan susu kedelai, almond, brokoli, serta sayuran hijau.Yang tak kalah penting, lengkapi nutrisi harian Anda dengan mengonsumsi Entrasol. Entrasol mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh sehingga dengan mengonsumsi Entrasol, disertai pola makan yang sehat dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian.Entrasol tidak banyak mengandung lemak, sehingga Anda tak perlu khawatir berat badan akan melonjak. Selain itu, produk ini juga dilengkapi nutrisi lengkap dan seimbang, seperti hytolive sebagai antioksidan alami, p-bone untuk menjaga kepadatan tulang, serta omega 3 yang baik untuk menjaga kesehatan jantung juga sendi.Hi-fiber nya juga penting untuk menjaga kesehatan pencernaan. Lebih dari itu, Entrasol juga dilengkapi dengan 10 vitamin dan 5 mineral. Jangan tunda lagi, minum Entrasol setiap hari agar tetap sehat dan bugar. Juga biasakan olahraga secara teratur tiga kali seminggu, minimal 30 menit.(ROS)