5 Kebiasaan Sederhana yang Membuat Otak Lebih Pintar

Kecerdasan seseorang tak hanya dipengaruhi genetika, tetapi juga bisa bertambah jika sering dilatih. Mungkin Anda tidak menyadari jika beberapa kebiasaan sederhana dapat meningkatkan intelejensi. Contohnya seperti dilansir Reader Digest berikut ini.Dalam penelitian terbaru dari Michigan State University, tikus yang terpapar cahaya terang menunjukkan perbaikan signifikan pada hippocampus dibandingkan dengan tikus yang hidup di bawah paparan lampu redup. Hippocampus merupakan bagian otak yang berkaitan dengan memori.Ute Besenecker, PhD, Direktur HealthE Lighting menjelaskan, paparan cahaya dapat meningkatkan kewaspadaan mental, fokus, dan kinerja kognitif Anda.Penelitian menunjukkan bahwa berjalan-jalan di alam dapat meningkatkan pemecahan masalah secara kreatif sebanyak 50 persen."Penelitian kami menunjukkan bahwa berada di alam dapat memulihkan sirkuit perhatian yang hilang, meningkatkan kemampuan kita untuk menjadi kreatif, dan memecahkan masalah," kata penulis studi tersebut David Strayer, PhD, professor of cognition and neuroscience di University of Utah."Ini memungkinkan korteks prefrontal, area otak yang sangat penting untuk berpikir kritis, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, perencanaan strategis, dan pengendalian impuls untuk bisa beristirahat."Alam bebas bisa memberikan dampak positif pada kemampuan kognitif, salah satunya berkat vitamin D dari matahari. Dalam satu penelitian pada hewan, mendapat paparan vitamin D dari cahaya matahari mengarah pada peningkatan kinerja pada memori dan tugas belajar."Peneliti University of Rochester menemukan bahwa ketika Anda tidur, cairan di sekitar sel-sel otak Anda mencuci sisa-sisa protein beracun yang menumpuk di otak ketika Anda bangun," kata ahli tidur Richard Shane, PhD, pencipta metode Sleep Easy."Tidur nyenyak telah terbukti meningkatkan kewaspadaan, rentang perhatian, kemampuan memecahkan masalah, pengambilan keputusan, kecepatan berpikir, penalaran logis, dan memori."Menulis catatan dengan cara klasik yaitu dengan menulis tangan dapat membantu Anda menyimpan informasi lebih baik. Menurut penelitian dari Princeton, orang yang sering menjadi notulen dan menggunakan tulisan tangan harus lebih selektif tentang apa yang mereka tulis dan pemrosesan ekstra ini membantu mereka memahami dan mempertahankan konsep dengan lebih baik.