Empat Penyakit yang Mengintai jika Anda Kurang Makanan Berserat

Serat merupakan salah satu zat yang diperlukan untuk menunjang kesehatan tubuh manusia. Serat mengandung karbohidrat kompleks, tanpa kalori, dan dapat mencegah sembelit.Biasanya, serat bisa didapatkan dari buah, sayur, gandum utuh, dan biji-bijian. Bila tubuh kekurangan serat, akan terjadi sejumlah masalah bagi kesehatan jangka panjang, antara lain:Serat tidak larut dari biji-bijian, sayur, dan kacang-kacangan sangat bermanfaat untuk mendorong kotoran keluar dari dalam tubuh. Jika Anda kurang konsumsi serat, makanan akan mengendap di saluran pencernaan terlalu lama.Karena limbah terus menumpuk di usus, kotoran akan menjadi kering dan mengakibatkan kesulitan buang air besar (BAB). National Glestive Disease Information Clearinghouse menyebutkan, seseorang yang susah BAB memerlukan tenaga ekstra untuk mendorong kotoran keluar. Hal ini bisa menyebabkan wasir.Makanan kaya serat akan membantu menjaga berat badan Anda, karena membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna dan membuat Anda merasa enggan makan berlebihan. Selama masih dicerna usus, makanan berserat juga akan membuat Anda merasa kenyang lebih lama.Hal berbeda akan Anda rasakan jika Anda mengonsumsi makanan rendah serat dan berkalori tinggi, yang akan menyebabkan Anda merasa lapar setelah makan. Ini akan memicu Anda untuk mengemil dan pada akhirnya membuat berat badan naik.Colorado State University Extension melaporkan bahwa serat larut yang terdapat dalam oat dan buah-buahan membantu tubuh mengeksresi kolesterol jahat (LDL) dalam tubuh. Ketika tubuh Anda kurang mendapat asupan serat, terutama serat larut, kadar LDL akan meroket, dan meningkatkan risiko penyakit jantung.Serat larut juga membantu menstabilkan gula darah. Ini sangat bermanfaat bila Anda mengidap diabetes tipe 2. Ketika tubuh kekurangan serat, akan lebuh sulit mengontrol gula darah. Perlu Anda ketahui, gula darah tinggi kronis secara permanen dapat merusak organ vital, saraf, dan pembuluh darah.Untuk menghindari masalah kesehatan seperti di atas, ada baiknya Anda mulai memperhatikan asupan nutrisi, terutama serat. Academic of Nutrition and Dietetics, menganjurkan wanita mengonsumsi 25 gram serat per hari, dan pria 38 gram sehari.Anda bisa mendapatkan manfaat serat dari Fitchips. Makanan yang asyik untuk mengemil ini hadir dalam tiga varian rasa, yakni honey BBQ, seaweed, serta cheese & herbs.Anda tak perlu takut gemuk saat menyantapnya. Sebab, Fitchips terbuat dari multigrain atau biji-bijian dan kaya serat, seperti oat, quinoa, whole wheat (gandum utuh), dan jagung. Multigrain merupakan sumber serat dan baik untuk memelihara kesehatan jantung.Keunggulan lainnya dari Fitchips ialah dibuat tanpa 4P (penguat rasa/MSG, pengawet, pewarna, dan pemanis buatan). Rasa asin pada Fitchips berasal dari garam yang juga berfungsi sebagai pengawet alami.(ROS)