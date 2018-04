Bermain dengan Anjing Bantu Redakan Stres Akibat Tuntutan Akademik

: Apakah anak Anda stres dengan tuntutan akademik? Bermain dengan hewan peliharaan mungkin dapat membantu meningkatkan kembali semangat belajar setelahnya. Sebuah penelitian menemukan bahwa sesi terapi anjing mulai populer di beberapa universitas di negara barat."Penelitian kami menunjukkan bahwa sesi terapi anjing memiliki efek positif yang terukur pada kesejahteraan mahasiswa, terutama pada pengurangan stres dan perasaan negatif,” kata penulis utama Emma Ward-Griffin dari University of British Columbia di Kanada, dilansir dari The Health Site.Selain itu, penelitian tersebut juga menemukan bahwa memiliki anjing terapi di dekat siswa saat mengerjakan tugas di luar kelas juga memberi efek positif.Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Stress and Health tersebut menyurvei 246 siswa sebelum dan sesudah menghabiskan waktu dalam sesi terapi anjing.Siswa bebas untuk melakukan apapun dengan hewan peliharaan, seperti berpelukan dan mengobrol dengan 7 sampai 12 sahabat anjing selama sesi. Mereka juga mengisi kuesioner sebelum dan sesudah sesi, kemudian sekitar 10 jam setelah sesi berlalu.Studi tersebut menemukan bahwa peserta mengalami pengurangan stres yang signifikan serta peningkatan kebahagiaan dan energi segera setelah sesi, dibandingkan dengan kelompok kontrol siswa yang tidak menghabiskan waktu di sesi terapi anjing."Sesi tersebut jelas memberikan manfaat bagi siswa dalam jangka pendek, jadi kami pikir universitas harus mencoba menjadwalkan terapi ini selama masa-masa yang sangat menegangkan, seperti di sekitar periode ujian," saran Frances Chen, Asisten Profesor di universitas tersebut.Sementara itu, penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa siswa perempuan mendapat manfaat dari sesi terapi anjing lebih banyak dari siswa laki-laki.Lihat video:(DEV)