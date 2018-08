1000 Gaun Siap Dijajal Calon Pengantin di Wedding Bazaar

(Sebanyak 1000 gaun pengantin dengan range harga beragam hadir di Jakarta, tepatnya di acara Wedding Bazaar di Royal Ballroom-The Springs Club, Summarecon Serpong. Foto: Dok. Summarecon)

Bagi Anda yang sedang mempersiapkan hari besar pernikahan dan masih mencari gaun bagi hari istimewa Anda, tak perlu bingung lagi karena Anda bisa melihat berbagai gaun pernikahan sekaligus mencobanya.Sebanyak 1000 gaun pengantin dengan range harga beragam hadir di Jakarta, tepatnya di acara Wedding Bazaar. Sebuah event yang dilaksakan oleh Weddingku, sebuah media wedding terbesar di Indonesia menggelar perhelatan acara wedding dengan konsep baru yang berlokasi di Royal Ballroom-The Springs Club, Summarecon Serpong.Acara yang bekerjasama dengan The Springs Club ini menghadirkan sebanyak 1000 gaun pengantin mulai dari harga Rp1,5 juta yang dapat dicoba langsung oleh para calon pengantin pada acara yang berlangsung dari tanggal 3 sampai 5 Agustus 2018.Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan demografi pasangan usia menikah di Indonesia, konsep menarik yang diusung pada Wedding Bazaar dapat menjadi sarana yang tepat bagi para calon pengantin dalam mempersiapkan rencana pernikahan mereka.Salah satunya adalah untuk memperoleh gaun pengantin idaman, melalui 1000 gaun yang dihadirkan pada acara Wedding Bazaar, para calon pengantin berkesempatan untuk dapat menjajal langsung gaun pengantin dan busana pernikahan yang sesuai dengan keinginan mereka.(Baca juga: 6 Konsep Pesta Pernikahan Ini Mulai Ditinggalkan Tak hanya busana pengantin, Wedding Bazaar di Royal Ballroom, The Springs Club juga akan didukung oleh para vendor pernikahan lainnya seperti fotografer, kue pengantin, make up artist serta berbagai macam vendor pop-up masa kini yang menawarkan kebutuhan pernikahan terbaik dengan harga terjangkau.Bagi Anda para calon pengantin tidak perlu khawatir akan biaya yang perlu dikeluarkan untuk melaksanakan pesta pernikahan impian, karena melalui acara Wedding Bazaar ini juga ditawarkan program menarik dengan cicilan nol persen yang tentunya akan lebih bersahabat dalam urusan biaya.Weddingku menjadikan Royal Ballroom-The Springs Club, Summarecon Serpong, sebagai venue penyelenggaraan acara Wedding Bazaar dikarenakan lokasi tersebut strategis sekaligus berada di daerah urban, berkembang, serta didukung oleh desain interior megah, klasik, artistik, danDi dukung dengan berbagai fasilitas modern serta layanan eksklusif layaknya sebuah Royal Ballroom yang mampu menampung hingga 1.200 tamu undangan ini, pengunjung dapat merasakan suasana bazaar pernikahan yang berbeda."Terlepas dari suasana tempat yang nyaman dan daya tampungnya yang luas, Royal Ballroom-The Springs Club, juga menyajikan standar kualitas dengan pelayanan service hingga penyediaan katering makanan terbaik," papar Stefanus Yonathan Astayasa, selaku General Manager Grup Klubs Summarecon.“Terdapat beragam pelayanan istimewa setara hotel bintang lima yang disuguhkan Royal Ballroom tentunya menjadikan tempat ini sebagai lokasi yang paling ideal untuk menyelenggarakan acara pernikahan di wilayah Serpong dan sekitarnya. Jadi tunggu apa lagi, Anda bisa datang dan mencoba serta mengetahui informasi lengkapnya," pungkas Stefanus.(TIN)