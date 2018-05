Ini Dia Kereta Kencana Pilihan Pangeran Harry dan Meghan Markle

(Foto: via Huffington Post)

: Pangeran Harry dan Meghan Markle telah memilih kereta kencana untuk hari pernikahan mereka, 19 Mei mendatang. Kereta Ascot Landau akan membawa mereka saat prosesi arak-arakan singkat di Windsor Town, usai pemberkatan nikah.Kereta tersebut adalah salah satu dari lima Ascot Landaus di Royal Mews, yang digunakan Ratu saat melakukan perjalanan di Royal Ascot Race dan kunjungan lain yang bersifat resmi.Dua dari Ascot Landaus ditampilkan dalam prosesi arak-arakan pada pernikahan The Duke dan Duchess of Cambridge pada 2011, serta pernah membawa Pangeran Harry yang pada saat itu menjadi Best Man, para Maid of Honour, dan para pengiring pengantin dari Westminster Abbey ke Buckingham Palace.Akan ada satu kereta kuda dalam prosesi arak-arakan singkat dari Kapel St George pada pukul 01.00 siang, yang akan membawa pasangan yang baru menikah melalui Windsor Town kembali ke Kastil Windsor di sepanjang Long Walk.Selama perjalanan tersebut kereta akan dikawal oleh Escort of the Household Cavalry Mounted Regiment. Mengingat cuaca di Inggris yang sering berubah-ubah, pasangan ini juga memilih kereta cadangan jika terjadi hujan. Jika cuaca hujan, Harry dan Meghan akan melakukan perjalanan di Scottish State Coach.(DEV)