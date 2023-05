Heboh Kejar-kejaran Pangeran Harry dan Istri dengan Paparazzi di New York

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Pangeran Harry dan istrinya Meghan Markle terlibat dalam "pengejaran mobil yang hampir membawa bencana" dengan paparazzi di New York, Amerika Serikat (AS) . Tetapi polisi dan bahkan Wali Kota New York City, serta seorang sopir taksi yang mengangkut pasangan itu sebentar meremehkan bahaya dan lamanya pengejaran yang dilaporkan.Pasangan itu tidak terluka dalam insiden Selasa malam yang terjadi hampir 26 tahun setelah kecelakaan mobil di Paris yang menewaskan ibu Harry, Putri Diana, yang disalahkan Harry pada paparazzi.Insiden itu terjadi setelah Harry, 38, dan Meghan, 41, menghadiri upacara penghargaan di ibu kota keuangan Amerika bersama ibu Meghan, Doria Ragland. Duke dan Duchess of Sussex dan Ragland terlibat dalam pengejaran mobil yang hampir membawa bencana di tangan sekelompok paparazzi yang sangat agresif," kata juru bicara itu dalam sebuah pernyataan yang dikirim melalui email ke AFP, Kamis 18 Mei 2023."Pengejaran tanpa henti ini, berlangsung selama dua jam, mengakibatkan beberapa tabrakan hampir melibatkan pengemudi lain di jalan, pejalan kaki, dan dua petugas NYPD," tambah juru bicara itu.Sebuah sumber yang dekat dengan pasangan itu mengatakan, Meghan dan Harry dikejar oleh belasan kendaraan gelap dengan "orang tak dikenal mengemudi sembarangan dan membahayakan konvoi dan semua orang di sekitar mereka.""Pengejaran itu bisa berakibat fatal," sumber itu menambahkan, mengklaim sejumlah kemungkinan pelanggaran lalu lintas -- termasuk mengemudi di trotoar, menyalakan lampu merah, dan mundur di jalan satu arah -- dilakukan.Seorang Juru Bicara Departemen Kepolisian New York mengatakan "ada banyak fotografer yang mempersulit transportasi mereka.""Duke dan Duchess of Sussex tiba di tujuan mereka dan tidak ada laporan tabrakan, panggilan, cedera, atau penangkapan terkait," kata juru bicara NYPD Julian Phillips kepada AFP.