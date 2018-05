Siapakah Best Man di Pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle?

Foto pertungan Pangeran Harry dan Meghan Markle (Dok. Kensington Palace)

Pangeran Harry saat menjadi best man di pernikahan sang kakak (Foto: Kensington Palace)

: Pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle tinggal menghitung hari. Pemberkatan nikah sedianya akan digelar pada 19 Mei 2018 pukul 12 siang waktu setempat.Kabar yang ditunggu-tunggu oleh khalayak adalah siapa yang akan terpilih menjadi Best Man dan Maid of Honour atau para pendamping baik dari pihak Pangeran Harry atau pun Meghan Markle.Seperti layaknya pernikahan yang lain, peran "para pendamping" dalam sebuah pernikahan ini sangatlah ditunggu-tunggu karena ketika seseorang terpilih menjadi pendampingnya, maka keterlibatannya sebelum, saat penikahan, serta pasca pernikahan harus dilakukan sedetail mungkin.Dan bisa menghadirkan acara yang mulus dan berjalan sesuai dengan rencananya merupakan sebuah prestasi tersendiri dari seorang pendamping dalam budaya perkawinan di luar negeri ini.Seperti yang telah disampaikan secara resmi lewat akun Kerajaan Inggris, Royal.uk bahwa Pangeran Harry telah menunjuk kakaknya yaitu Pangeran William untuk menjadi Best Man atau pendampingnya. Ini juga terjadi saat Pangeran William menikah dengan Kate Middleton, Pangeran Harry ditunjuk menjadi Best Man dari Pangeran William.Namun, mendobrak tradisi Meghan Markle memilih untuk tidak menunjuk teman, kerabat, sahabat atau pun keluarganya untuk menjadi pendampingnya atau Maid of Honour.Berdasarkan informasi, Meghan mempunyai banyak teman, tetapi tidak mau memilih salah satu diantaranya. Edward Lane Fox, selaku sekretaris pribadi dari Pangeran Harry mengatakan bahwa Istana Buckingham bertanggung jawab dalam mengatur pernikahan Royal Wedding Pangeran Harry dan Meghan Markle sampai tiba waktunya.Tak ketinggalan, Pangeran George dan Putri Charlotte akan memeriahkan pernikahan Pangeran Harry serta Meghan Markle sebagai page boy and flower girl.(DEV)