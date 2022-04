Sistem One Way dan Gage Diyakini Menekan Kemecataan Mudik hingga 60%

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Berikut lokasi yang akan diberlakukan sistem one way dan gage:

Arus Mudik

Kamis 28 April 2022

Jumat 29 April 2022

Sabtu 30 April 2022

Minggu 1 Mei 2022

Arus Balik

Jumat 6 Mei 2022

Sabtu 7 Mei 2022

Minggu 8 Mei 2022

Jakarta: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut penerapan one way dan ganjil genap akan menekan potensi kemacetan saat arus mudik Lebaran 2022 . Rekayasa lalu lintas itu mulai diterapkan pada Kamis, 28 April 2022."Kemarin evaluasi kita itu bisa mereduksi sekitar antara 50 sampai 60 persen (kemacetan)," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, di Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 14 April 2022.Budi menyakini nantinya kondisi arus lalu lintas di jalan tol saat mudik serupa dengan hari sebelum lebaran. Namun, kemacetan parah bakal terjadi jika sistem one way dan gage tidak diterapakan."Makanya kita lakukan gage dengan one way secara bersamaan. Biasanya kan kita lakukan 2019 kan cuma one way," ucap dia.Baca: Cegah Kepadatan Arus Mudik, Sistem Ganjil Genap Diterapkan Mulai Km 47 Budi menyebut sistem one way dan gage mulai diberlakukan di km 47 Tol Jakarta-Cikampek. Namun, sistem tersebut bersifat situasional tergantung kondisi di lapangan.Mulai pukul 17.00-24.00 WIB dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung.Mulai pukul 07.00-24.00 WIB dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 gerbang Tol Kalikangkung.Mulai pukul 07.00-24.00 WIB dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 gerbang Tol Kalikangkung.Mulai pukul 07.00-12.00 WIB dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 gerbang Tol Kalikangkung.Mulai pukul 14.00-24.00WIB dari gerbang Tol Kalikangkung KM 414 sampai KM 47 Tol Jakarta-Cikampek.Mulai pukul 14.00-24.00 WIB dari gerbang Tol Kalikangkung KM 414 sampai KM 3 gerbang Tol Halim.Mulai pukul 14.00-24.00 WIB dari gerbang Tol Kalikangkung KM 414 sampai KM 3 gerbang Tol Halim.(JMS)