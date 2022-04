Jelang Lebaran, Ketua DPR Bakal Cek Harga Sembako di Jateng

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani bakal melakukan kunjungan kerja di Jawa Tengah (Jateng) selama dua hari, 26-27 April 2022. Dia akan mengecek langsung harga sembako menjelang Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriah di Kota Solo, Kabupaten Karangnyar, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Sragen.Pada kunjungan kerja hari pertama, Puan akan menghadiri pembukaan bimbingan teknis (Bimtek) Kartu Indonesia Pintar di Hotel Sunan Solo. Puan melanjutkan kegiatannya menuju Wonogiri untuk membuka program Air Bersih bagi masyarakat Desa Gendayakan."Masyarakat Desa Gandayakan selama ini sangat kesulitan air karena berada di kawasan kering dan berbatu gamping. Kita bersyukur pengerjaan proyek air bersih sudah selesai sehingga ke depan dapat membantu kehidupan sehari-hari warga,” kata Puan kepada wartawan, Senin, 25 April 2022.Setelah dari Desa Gandayakan, Puan akan mengecek pelaksanaan Bedah Rumah program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Wonogiri. Lalu, di hari kedua pada 27 April 2022, Puan akan melakukan kunjungan ke Pasar Jongke, Kabupaten Karanganyar. Dia ingin mengecek langsung harga-harga kebutuhan pangan menjelang lebaran."Seperti kita ketahui, beberapa komoditas sembako harganya sudah mulai naik dan saya ingin mengetahui permasalahan yang dihadapi masyarakat sehingga kita bisa carikan solusi bersama pemerintah,” kata dia.Dari Pasar Jongke, Puan akan meresmikan objek wisata Gunung Kemukus di Sragen yang dipoles dengan ikon baru, yaitu The New Kemukus. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, juga turut hadir dalam acara tersebut."Kita berharap The New Kemukus yang menjadi ikon baru Sragen akan semakin meningkatkan pariwisata di Kabupaten tersebut,” ucap Puan.Mantan Menko PMK itu juga dijadwalkan memberikan bantuan gerobak untuk sejumlah UMKM di The New Kemukus. Puan meyakini, objek wisata baru ini akan meningkatkan perekonomian warga di sekitar Gunung Kemukus."Harapannya agar percepatan ekonomi di Sragen juga akan kian meningkat,” ucap dia.Baca: Kementan Soroti Kenaikan Harga Gula di Sampit Warga setempat antusias dengan peresmian The New Kemukus. Untuk menyemarakkan kegiatan tersebut, warga mengecat warna-warni rumahnya agar menjadi Kampung Pelangi.Sementara itu, Wakil Bupati Wonogiri Setyo Sukarno mengapresiasi Puan yang akan menghadiri pembukaan program air bersih di wilayahnya. Menurut dia, selama ini warga Desa Gandayakan selalu mengalami kekeringan dan kesulitan air bersih."Warga biasanya mengandalkan air hujan karena kondisi tamah yang berbukit bebatuan susah untuk membuat sumur. Sekarang dari sumber air alami, air disalurkan lewat pipa-pipa ke rumah2 warga. Terima kasih Ibu Puan berkenan hadir dalam pembukaan program air bersih di Wonogiri,” kata Setyo.(JMS)