Kendaraan dari Bandung ke Jakarta Mengular, Ini Penjelasan Kakorlantas

Jakarta: Kepala Korps Lalu Lintas ( Kakorlantas ) Polri Irjen Firman Shantyabudi meminta maaf kepada masyarakat atas kemacetan panjang yang terjadi di Tol Cipularang dari arah Bandung menuju Jakarta. Kendaraan mengular imbas perpanjangan penerapan kebijakan satu arah (one way) di Tol Cipali dari KM 47 ruas Tol Jakarta-Cikampek pada Kamis, 28 April 2022.Firman menjelaskan skema ganjil genap dan one way di jalan Tol Cikampek ke arah timur Jawa seharusnya berakhir pada pukul 24.00 WIB. Namun, pada Jumat dini hari, 29 April 2022, kebijakan one way diperpanjang hingga waktu sahur lantaran jumlah kendaraan yang hendak ke arah timur Jawa makin meningkat.“Artinya langkah-langkah ini yang harus kita ambil. Kalau tidak dilakukan justru penumpukan dari Jakarta, banten, dan sampai Cikampek akan justru mengular menjadi satu,” ujar Firman di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 29 April 2022.Menurut dia, keputusan memperpanjang masa berlaku one way dilakukan guna memastikan tidak banyak masyarakat yang mengalami kerugian. Dia mengajak masyarakat tertib dan mematuhi aturan berkendara.“Bahasa jawanya harus ada legawa dari salah satu ketika kita memberikan kesempatan kepada yang lain, yang lain mohon maaf tunggu dulu sabar,” tutur Jenderal bintang dua itu.Baca: Mulai Landai, Kendaraan Bandung-Jakarta Bisa Lewat Tol Kendaraan ke arah Jakarta di sekitar Tol Cipularang, Purwakarta sempat mengular sepanjang 5 kilometer pada Jumat dini hari, 29 April 2022. Akibatnta, warga protes dan menutup jalan.Warga mengabadikan peristiwa bentuk protes macet total itu. Dalam video yang beredar, sejumlah warga tampak menutup akses jalan sehingga kendaraan mobil tidak bisa melintas.Video itu diunggah akun Twitter @demiramaramara pada Jumat pagi, 29 April 2022. Pemilik akun menyebut kendaraan di kawasan Cipularang menuju Jakarta tidak bergerak."Cipularang macet dari jam 1 pagi ga gerak ke arah jakarta, akhirnya warga protes sampai menutup jalan ke arah Bandung," cuit akun tersebut.(AZF)