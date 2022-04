Mulai Landai, Kendaraan Bandung-Jakarta Bisa Lewat Tol

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Polri memperbolehkan kendaraan dari Bandung ke Jakarta melintas di jalan tol hari ini. Arus lalu lintas dari Jakarta sudah mulai landai."Bagi masyarakat dari Bandung yang akan menuju ke Jakarta nanti bisa melewati jalur tol seperti biasa," kata Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Eddy Djunaedi saat dikonfirmasi, Jumat, 29 April 2022.Eddy mengatakan pihaknya telah menggeser pintu masuk one way. One way diberlakukan dari KM 47 sampai Gerbang Tol Cikampek Utama.Baca: Pintu One Way Digeser dari KM 47 ke GT Cikampek Utama Rekayasa lalu lintas itu guna memberikan kesempatan pengendara dari Bandung menuju ke Jakarta bisa melintas via tol. Sebelumnya, kendaraan dari Bandung ke Jakarta diarahkan melalui jalan non tol untuk mengantisipasi kemacetan."Saat ini sedang dilaksanakan normalisasi pelaksanaan one way dari KM 47-KM 70 Gerbang Tol Cikampek Utama. One way tetap dilaksanakan dari KM 70 gerbang tol Cikampek Utama sampai dengan KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung," ujar Eddy.(JMS)