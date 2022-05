One Way Arus Balik di Tol Palimanan, Polri: Lalin Lancar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Polri mengatakan lalu lintas arus balik dengan skema satu arah (one way) terkendali. Hal itu berdasarkan pantauan udara di Tol Palimanan hingga Tol Cikampek "Situasi arus kendaraan ramai lancar," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Jumat, 6 Mei 2022.Dedi mengingatkan pengendara tetap berhati-hati. Supaya perjalanan lancar, aman, dan nyaman."Utamakan keselamatan dalam berkendara," ujar jenderal bintang dua itu.Sebelumnya, polisi berupaya memastikan lalu lintas arus balik minim kemacetan pada Jumat, 6 Mei 2022. Rekayasa lalu lintas segera diberlakukan.Baca: Jalur Pantura Cirebon Macet, DampakOne Waydi Tol Transjawa "Pelaksanaan one way di kilometer (KM) 414 (Tol Kalikangkung) sampai KM 47 (Tol Cikampek Utama) dimulai jam 14.00 WIB," kata Kabag Ops Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Kombes Eddy Junaedi dalam keterangan tertulis, Jumat, 6 Mei 2022.Eddy mengatakan Polri sudah menyisir jalur one way pada pukul 12.00 WIB. Upaya itu untuk memastikan kesiapan jalanan yang akan dilalui pengendara.(LDS)