Jalur Pantura Cirebon Macet, Dampak One Way di Tol Transjawa

Cirebon: Sistem satu jalur atau one way diberlakukan di ruas Tol Transjawa pada hari ini, 6 Mei 2022, sejak pukul 14.00 WIB. Pemberlakuan ini sebagai upaya mengurai kepadatan arus balik Lebaran 2022 Meski diberlakukan one way, kepadatan di ruas Tol Palikanci, tepatnya di KM 209 hingga KM 204, tak terhindari. Hal ini terjadi lantaran meningkatnya volume kendaraan yang signifikan.Tingginya jumlah kendaraan yang akan kembali ke Jakarta tersebut diprediksi sebagai puncak arus balik Lebaran 2022. Sistem one way diberlakukan mulai dari Tol Kalikangkung hingga Tol Cikampek."Kepadatan ini diperkirakan akan terus terjadi hingga malam hari," demikian dilaporkan presenter Jessica Wulandari melaporkan dalam tayangan Headline News, Metro TV, Jumat, 6 Mei 2022.Akibat diberlakukan one way, kemacetan pun terjadi di jalur arteri Pantura Cirebon. Tampak kendaraan mengular di sejumlah titik seperti di lampu merah Perumnas, lampu merah Pemuda, Simpang Tiga Kedawung, hingga lampu merah Simpang Empat Palimanan.Baca: Kemenhub: 6,3 Juta Pemudik Menggunakan Transportasi Umum "Lebih dari 100.000 kendaraan hingga siang ini tercatat melintasi jalur arteri Pantura Cirebon arah Jakarta," kata Jessica.Kepadatan yang terjadi di jalur Pantura Cirebon diperparah dengan meningkatnya aktivitas masyarakat Cirebon. Sejumlah skenario lalu lintas diberlakukan. Mulai dari mengatur manual di lampu merah, menutup persimpangan, dan mengalihkan kendaraan ke jalur alternatif.