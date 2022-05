Simak Skema Rekayasa Lalu Lintas pada Minggu Malam

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Jasa Marga menerapkan rekayasa lalu lintas (lalin) pukul 18.30 WIB. Kebijakan itu untuk memastikan arus lalu lintas tetap kondusif selama puncak arus balik "Rekayasa lalu lintas one way dimulai dari kilometer (Km) 428 Tol Semarang ABC sampai Km 72 Tol Jakarta Cikampek," kata Marketing and Communication Department Head Jasamarga Transjawa Toll Road Regional Division Tody Satria dalam keterangan tertulis, Minggu, 8 Mei 2022.Tody mengatakan rekayasa lalu lintas berupa contraflow juga diberlakukan. Kebijakan itu dimulai dari Km 72 sampai Km 28 Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta sejak 18.05 WIB.Tody menyebut hal itu membuat titik akhir one way di Km Tol Jakarta-Cikampek memendek. Pengguna jalan yang hendak menuju Bandung dan sekitarnya bisa menggunakan Tol Jakarta-Cikampek."Kemudian, melanjutkan perjalanan melalui tol Cipularang," kata dia.Baca: 150 Ribu Orang Mobilisasi dengan Pesawat, Tertinggi Selama Pandemi Pengendara yang menuju arah Cikampek, Cirebon, dan Jawa Tengah bisa mengakses Tol Jakarta-Cikampek. Kemudian, keluar melalui Tol Cikampek di Km 72."Atau melalui jalan Tol Cipularang dan melanjutkan perjalanan via jalan non tol," kata Tody.(JMS)