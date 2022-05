One Way Menuju Tol Jakarta-Cikampek Bisa Diperpanjang Jika Kendaraan Membeludak

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Rekayasa lalu lintas sistem satu arah (one way) dari Gerbang Tol (GT) Palimanan Utama kilometer (Km) 188 sampai Tol Jakarta-Cikampek Km 47 berlangsung Kamis, 5 Mei 2022, pukul 11.00 hingga 24.00 WIB. Kebijakan one way berpotensi diperpanjang jika kendaraan masih membeludak."Jika kepadatan semakin meningkat melebihi batas maksimal maka rekayasa lalin one way akan ditingkatkan dari GT Palimanan Utama Km 188 sampai tol Jakarta-Cikampek Km 72 (tanpa relaksasi) dan akan diperpanjang waktu berlakunya," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Setiyadi, melalui keterangan tertulis, Kamis, 5 Mei 2022.Budi mengatakan penerapan one way berdasarkan diskresi dari Korlantas Polri. Lalu, PT Jasa Marga dan pemangku kepentingan lainnya mempersiapkan rekayasa lalu lintas tersebut.Kebijakan itu dikeluarkan saat arus balik karena melihat pemantauan sejumlah CCTV NTMC Polri. Jumlah kendaraan terus meningkat di sejumlah titik ruas tol."Sementara dari pantauan para petugas di lapangan juga arus lalu lintas telah mengalami peningkatan dibandingkan hari sebelumnya, maka dengan pemberlakuan skema one way hari ini diharapkan dapat membantu kelancaran arus lalu lintas khususnya pada arus balik," ujar Budi.Baca: BMKG: Curah Hujan Meningkat Saat Arus Balik Lebaran Budi menuturkan sebelum pelaksanaan one way akan dilakukan sterilisasi pada jalur maupun rest area selama dua jam. Jika sudah dipastikan aman, maka one way bisa diterapkan."Sementara itu, mekanisme setelah pelaksanaan one way pukul 24.00 WIB akan dilakukan normalisasi baik pada jalur maupun pada rest area selama dua jam setelah pelaksanaan one way setelah itu jalur akan dibuka secara normal," ucap Budi.(LDS)