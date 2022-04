Rekayasa Lalin Puncak Arus Mudik Lebaran Hingga 1 Mei

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Puncak arus mudik lebaran dimulai pada Kamis, 28 April 2022. Rekayasa lalu lintas (lalin) berlangsung hingga Minggu, 1 Mei 2022."Tanggal 28-30 April dan 1 Mei ini akan dilakukan rekayasa-rekayasa lalu lintas," kata juru bicara Kemenhub Adita Irawati di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Kamis, 28 April 2022.Rekayasa lalin itu ditentukan melalui diskresi Polri di lokasi. Rekayasa lalin meliputi contra flow (lawan arus), pembatasan kendaraan melalui pelat ganjil genap (gage), one way (satu arah), dan pelarangan dari truk sumbu tiga untuk masuk ke jalan tol "Korlantas Polri sudah jelas bahwa 28, 29, 30 April, dan 1 Mei akan dilakukan rekayasa setidaknya gage dan one way," ucap Adita.Baca: Ganjil Genap dan One Way Berlaku Sore Ini, Pemudik Diajak Taat Aturan Peningkatan arus mudik mulai terlihat salah satunya di sepanjang jalan tol Jakarta-Cikampek pada Kamis dini hari, 28 April 2022. Kasatlantas Polres Karawang AKP Laode Habibi Ade Jama mengungkapkan arus lalu lintas cukup padat dari arah Jakarta menuju arah Cikampek dan sekitarnya."Pada Kamis pagi, arus lalu lintas sangat padat, khususnya di titik turunan jembatan layang MBZ, sekitar KM 48 jalan Tol Jakarta-Cikampek," kata Laode dilansir dari Antara.(AZF)