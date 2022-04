Ganjil Genap dan One Way Berlaku Sore Ini, Pemudik Diajak Taat Aturan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Korlantas Polri mulai menerapkan rekayasa lalu lintas one way dan ganjil genap di jalan tol, hari ini, 28 April 2022. Para pemudik diminta untuk tertib dan menaati aturan tersebut."Mari taati aturan one way beserta ganjil genap ini. Ikuti petunjuk petugas di lapangan. Untuk pengemudi agar tertib jalur dan lajurnya," kata Kabagops Korlantas Polri Kombes Eddy Djunaedi, dalam keterangannya, Kamis, 28 April 2022.Eddy menerangkan rekayasa lalu lintas diberlakukan demi kelancaran mudik Lebaran 2022 . Dia berharap one way dan ganjil-genap membuat pertemuan dengan keluarga menjadi nyaman."Dua rekayasa lalu lintas ini untuk kenyamanan masyarakat dan para pemudik bertemu keluarga masing-masing. Mudah-mudahan perjalanannya nyaman dan bahagia selalu," jelas Eddy.Berikut jadwal lengkap ganjil genap saat mudik Lebaran 2022:Kamis, 28 April 2022Mulai pukul 17.00-24.00 WIB dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 Gerbang Tol KalikangkungJumat, 29 April 2022Mulai pukul 07.00-24.00 WIB dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 gerbang Tol KalikangkungSabtu, 30 April 2022Mulai pukul 07.00-24.00 WIB dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 gerbang Tol KalikangkungMinggu, 1 Mei 2022Mulai pukul 07.00-12.00 WIB dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 gerbang Tol KalikangkungJumat, 6 Mei 2022Mulai pukul 14.00-24.00WIB dari gerbang Tol Kalikangkung KM 414 sampai KM 47 Tol Jakarta-CikampekSabtu, 7 Mei 2022Mulai pukul 14.00-24.00 WIB dari gerbang Tol Kalikangkung KM 414 sampai KM 3 gerbang Tol HalimMinggu, 8 Mei 2022Mulai pukul 14.00-24.00 WIB dari gerbang Tol Kalikangkung KM 414 sampai KM 3 gerbang Tol HalimBaca: Buka-Tutup Mulai Diterapkan di Rest Area Tol Palikanci Para pemudik di jalan tol diimbau untuk tidak menggunakan bahu jalan kecuali darurat. Jika lelah di perjalanan, pemudik direkomendasikan ke rest area atau arteri sebagai tempat istirahat."Istirahat di rest area terdekat atau keluar ke arteri untuk istirahat. Setelah itu bisa masuk kembali ke jalur tol," tutur dia.Eddy berpesan kepada masyarakat untuk berhati-hati di jalan. Dia mengingatkan masyarakat menjaga kondisi fisik dan kendaraan selama di perjalanan."Pastikan kondisi kendaraan yang digunakan siap pakai atau layak jalan, cek mesin, dan kelengkapan lainnya," pesan dia.(LDS)