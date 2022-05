Polri Prediksi Waktu Tempuh GT Kalikangkung-Cikampek Hampir 6 Jam

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Polri memprediksi waktu tempuh perjalanan dari Gerbang Tol Kalikangkung sampai Cikampek sekitar 5 jam 50 menit pada H+5 lebaran atau Minggu, 8 Mei 2022. Kepolisian menerapkan sistem jalur satu arah atau one way di beberapa ruas jalan tol demi mencegah penumpukan kendaraan dan mengurai kemacetan."Hari Minggu 8 Mei 2022 pukul 12.00 WIB masih pelaksanaan one way dari kilometer (KM) 414-KM 66 arah Jakarta (Tol Kalikangkung KM 414-Palimanan KM 188 sampai dengan KM 66 Tol Japek (Jakarta-Cikampek)," kata Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Minggu, 8 Mei 2022.Kepolisian juga menerapkan contraflow di KM 66-KM 47-KM 28 Tol Cikampek di bawah jalan layang. Sehingga, arus kendaraan ramai lancar.Dia mengatakan lalu lintas dari arah Trans Jawa menuju Jakarta ramai lancar. "Untuk arus balik pada pukul 12.00 WIB, lalu lintas di Tol Kalikangkung arah Jakarta terpantau lalu lintas ramai lancar-pintu pertama arus balik diterapkan one way," kata Dedi.Kemudian, lalu lintas di Tol Palimanan arah Jakarta ramai lancar setelah diterapkan one way di KM 188-KM 66. Lalu lintas di Tol Cikampek arah Jakarta sebelum gerbang tol sempat terpantau ada kepadatan antrean terutama pada pukul 12.00 WIB.Baca: Arus Balik, Volume Kendaraan Menuju Jabodetabek via GT Cikampek Naik 272% Namun, setelah gerbang tol lalu lintas kendaraan ramai lancar karena pada KM 66 sampai KM 28 ada contraflow. Sementara itu, pada jalur Jakarta menuju Trans Jawa juga terpantau ramai lancar terutama pada pukul 12.00 WIB.Polri mencatat ada 76.706 kendaraan roda empat masuk Jakarta dari empat gerbang tol utama. Yakni Cikampek Utama, Kalihurip Utama, Cikupa, dan Ciawi pada H+5 lebaran sampai pukul 14.00 WIB. Jumlah kendaraan roda empat yang masuk Jakarta pada H+5 lebaran naik 77,5 persen daripada keadaan normal sebanyak 43.211."Volume lalu lintas (kendaraan) masuk Jakarta H+5 (lebaran) di Gerbang Tol Cikampek Utama (arah Jakarta) sebanyak 37.559 atau naik 314,5 persen terhadap (jumlah kendaraan pada keadaan) normal sebanyak 9.062," kata dia.(JMS)