Belum Ada Kepadatan Kendaraan Arus Mudik di Bandung

Jakarta: Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono memantau arus mudik Lebaran 2022 di Pos Pengamanan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin, 25 April 2022. Dalam pantauan tersebut belum terlihat kepadatan kendaraan.Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo yang mendampingi Wakapolri mengatakan pemantauan dilakukan lewat udara menggunakan helikopter. Arus lalu lintas masih normal."Bila terjadi kepadatan, maka pihak kepolisian akan melakukan diskresi mulai dari contra flow, one way, hingga pemberlakuan ganjil genap," kata Dedi dalam keterangan tertulis, Selasa, 26 April 2022.Dedi mengatakan Polda Jawa Barat siap melakukan diskresi tersebut. Contra flow, one way, dan ganjil genap urung dilakukan jika arus normal."Apabila masih bisa dilakukan secara normal akan kami lakukan secara normal," ungkap Dedi.Mantan Kapolda Kalimantan Tengah itu menyampikan pihaknya juga telah menyiapkan pom mini mobile. Hal ini untuk mengantisipasi adanya kendaraan yang kehabisan bensin di jalan tol."Kami sudah menyiapkan untuk mengantarkan bensin darurat secara cepat, dan pihak Pertamina pun sudah bekerja sama untuk mempersiapkan," kata dia.Baca: Polisi Pertimbangkan Penerapan One Way di Sejumlah Jalur di DIY Dedi mengatakan kepolisian bersama stakeholder terkait juga akan menambah pembukaan gerbang tol apabila terjadi kemacetan. Anggota polisi di lapangan dipastikan akan menjemput bola untuk mengurai kepadatan kendaraan.Kepolisian juga ada menyiapkan sarana bermain untuk anak di Pos Pengamanan Cileunyi dan pos-pos lainnya. Selain sarana bermain, pos itu akan melayani penyuntikan vaksinasi dosis pertama, kedua, dan booster untuk pemudik."Apabila ada pemudik yang merasa lelah silakan beristirahat di pos pam terpadu dan jangan memaksa untuk mengemudi atau mengendarai (kendaraan) apabila sudah merasa lelah, karena bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas," ujar dia.(AZF)