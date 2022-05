One Way, Cikampek Menuju Jakarta Hanya 40 Menit

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kepolisian menerapkan sistem satu arah (one way) dari Km 47 Tol Jakarta-Cikampek ke Km 3+500 Tol Halim sejak pukul 07.00 WIB. Polisi menyebut kondisi lalu lintas di sepanjang lokasi one way masih lancar."Dari Km 47 ke 3+500 dibutuhkan waktu 40 menit," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo dalam keterangannya, Sabtu, 7 Mei 2022.Baca: Warga Terdampak One Way Diminta Menggunakan Jalur Arteri Sambodo mengatakan kondisi arus lalu lintas one way dari Km 47 Tol Japek ke Km 3+500 Tol Halim pagi ini masih normal. Tidak ada kepadatan lalu lintas yang terjadi di sepanjang lokasi."Untuk kepala dari one way saat ini sudah masuk ke Km 3+500," kata dia.Dia menyebut kepadatan memang terjadi ketika kendaraan memasuki KM 3+500. Namun, panjang antrean masih berkisar 50 meter dan bisa segera diurai.Kebijakan itu merupakan kelanjutan dari one way Km 414 Tol Kalikangkung ke Km 47 Tol Jakarta-Cikampek yang telah berlangsung sejak Jumat, 6 Mei 2022. Kebijakan diambil guna mengurai kepadatan selama puncak arus balik mudik Lebaran 2022 . ().(AGA)