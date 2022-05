Warga Terdampak One Way Diminta Menggunakan Jalur Arteri

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi meminta warga yang terdampak kebijakan one way untuk menggunakan jalur alternatif atau arteri saat arus balik Lebaran 2022. Firman meminta pengertian warga yang terdampak kebijakan satu arah."Kepada masyarakat yang terdampak one way, saya harapkan pengertiannya untuk dipersilakan memanfaatkan jalur arteri," ujar Firman di Gerbang Tol (GT) Palimanan, Jumat, 6 Mei 2022.Ia menyarankan masyarakat yang memilih menggunakan jalur arteri untuk melakukan perjalanan pada malam hari karena kegiatan warga sekitar sudah menurun. Firman menjelaskan kepadatan yang terjadi di jalan tol karena sudah mencapai batasnya dan diharapkan masyarakat bersedia berganti penggunaannya.Baca: Beragam Jurus Antisipasi Kepadatan Puncak Arus Balik Lebaran 2022 "Kapasitas jalan tol kita memang sudah mencapai limit, jadi kuncinya satu, yakni masyarakat mau bergantian, tolong disampaikan betul ini. Saat ini, kita prioritaskan yang mau arus balik terlebih dahulu," kata dia.Kebijakan one way diberlakukan mulai Jumat, 6 Mei 2022. Kebijakan ini diterapkan dari GT Kalikangkung di KM 414 hingga KM 47 di Tol Cikampek.Penerapan sistem one way ini rencananya akan terus dilakukan pada masa puncak arus balik yang diperkirakan berlangsung pada 6-8 Mei 2022. Durasi one way berbeda setiap harinya tergantung keadaan di lapangan.