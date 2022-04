Update Arus Mudik: KM 46-70 Tol Cikampek Contra Flow dan KM 70-414 One Way

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memperbarui rekayasa lalu lintas (lalin) arus mudik Lebaran 2022. Polisi memberlakukan contra flow di kilometer (KM) 47-70 Tol Cikampek dan one way di KM 70 Tol Cikampek hingga KM 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung pada Jumat siang, 29 April 2022."Jadi contra flow sedang diberlakukan sejak mulai jam 10.00 WIB kurang. Jadi sisa yang dari Jakarta tetap one way tapi mulainya dari KM 70 Cikampek Utama," kata Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 29 April 2022.Firman mengatakan tak seluruhnya jalur dipakai untuk ke arah timur. One way yang diterapkan hanya menggunakan satu lajur. Jalur itu bisa dilewati kendaraan dari Bandung, Jawa Barat, ke Jakarta."Dan lain sebagainya, Karawang itu bisa menuju Jakarta," ujar Jenderal bintang dua itu.Baca: Kendaraan dari Bandung ke Jakarta Mengular, Ini Penjelasan Kakorlantas Firman mengatakan waktu penerapan contra flow dan one way bersifat dinamis dan mengikuti situasi di lapangan. Menurut dia, kendaraan dari wilayah Jakarta dan sekitarnya tak sebanyak pada Kamis, 28 April 2022."Ya kita ini sangat dinamis, tapi ya tetap jadwal harusnya hari ini sudah one way seperti tadi malam, kalau tadi malam itu banyak yang berangkat, dan hari ini Polda Metro tidak banyak lagi yang terkirim kami akan tetap mungkin diperpanjang lagi nanti untuk contra flow," ungkap Firman.(AZF)