Catat! Perubahan Rekayasa Lalu Lintas Mudik Lebaran 2022

Jakarta: Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengubah skema rekayasa lalu lintas (lalin) saat arus mudik Lebaran 2022 . Perubahannya terdapat pada perpanjangan waktu penerapan one way atau satu arah."Pelaksanaan perubahan rekayasa di Jalan Tol ( Cikampek ) KM 47 - KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung)," kata Kabag Penumpang Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli Handoko saat dikonfirmasi, Jumat, 29 April 2022.Gatot mengatakan one way pada hari ini, 29 April 2022 dimulai pukul 17.00 WIB. Berakhir pukul 08.00 WIB pada Sabtu, 30 April 2022."Tanggal 30 April 2022 pukul 08.00 sampai pukul 16.00 WIB dari KM 47-414normalisasi," ujar GatotPemberlakuan one way dimulai lagi pada Sabtu, 30 April 2202 pukul 17.00-08.00 WIB pada Minggu, 1 Mei 2022. Menurut Gatot, pertimbangan perubahan rekayasa one way dilakukan dengan pertimbangan rekapitulasi kendaraan yang melalu jalur tol."Di situ terlihat ada beberapa waktu atau jam yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah kendaraan yang lewat," ungkap mantan Kabid Humas Polda Jawa Timur itu.Baca: Ruas Jalan Gatot Subroto Menuju Serang Diperkirakan Macet Malam Ini Gatot menyebut kendaraan akan terjebak jika tidak dilakukan one way. Artinya, semua kendaraan pasti tidak bisa bergerak, karena ada kapasitas kendaraan yang bisa melintasi tol pada saat jam-jam tertentu."Pertimbangan diperpanjang pada jam-jam tertentu itu dimungkinkan terjadi peningkatan (kendaraan), untuk mengurai jumlah kendaraan itu diperpanjanglah one way, " ucap Gatot.(LDS)