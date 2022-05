Mengenal 16 Tenses dalam Bahasa Inggris Beserta Contoh

Pengertian tenses

Contoh penggunaan tenses bahasa Inggris

Simple digunakan untuk menjelaskan fakta (general truth) atau kebiasaan (habit) Continuous digunakan untuk menjelaskan hal yang sedang berlangsung Perfect digunakan untuk menjelaskan hal yang sudah tuntas Perfect continuous digunakan untuk menjelaskan hal yang sudah tuntas tapi masih berlangsung

Present untuk menggambarkan masa sekarang Past untuk menggambarkan masa lampau Future untuk menggambarkan masa depan (rencana) Past future untuk menggambarkan masa depan (prediksi)

Jakarta: Pernahkan Sobat Medcom kebingungan saat ingin membuat kalimat dalam bahasa Inggris ? Apalagi, takut salah dengan rumus tenses.Hal itu bisa dimaklumi karena tenses bahasa Inggris sangat banyak dan namanya mirip-mirip. Padahal, tenses tidak sesusah itu digunakan kalau sudah paham.Supaya lebih memudahkan memahami tenses, berikut penjelasan soal tenses dan 16 tenses dalam bahasa Inggris dikutip dari Zenius:Tenses adalah dasar pembentukan kalimat dalam bahasa Inggris yang memperhatikan kejadian dan waktu terjadinya sesuatu. Kata kunci di sini ialah kejadian (event) dan waktu terjadinya (time).Berbeda dengan bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris Sobat Medcom bisa mengetahui waktu kejadian sesuatu dari bentuk kalimat. Hal itu penting diperhatikan saat sedang berkomunikasi.Contohnya, she is so cute dengan she was so cute punya maksud berbeda.Untuk menjelaskan event, tenses mempunyai empat jenis yang nama-namanya pasti udah familiar. Ada simple, continuous, perfect, dan perfect continuous.Sementara itu, untuk menjelaskan time tenses juga punya 4 jenis yaitu present, past, future, dan past future.Jadi, 16 rumus tenses adalah hasil dari “kali silang” keempat jenis event dan keempat jenis time. Masing-masing event mempunyai penjelasan time.Misalnya, tense present akan ada simple present, present continuous, perfect present, dan perfect continuous present.