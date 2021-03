Jumlah Subsidi Kuota Internet Berkurang, Ini Kata Nadiem

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali memberikan subsidi kuota internet kepada siswa, guru, mahasiswa dan dosen. Subsidi kuota ini akan berlangsung untuk tiga bulan, yakni Maret, April dan Mei 2021.Penyaluran akan dimulai pada 11 Maret 2021. Namun, pada tahun ini jumlah subsidi kuota dari Kemendikbud mengalami penurunan."Kita mengurangi giganya tapi bisa digunakan jauh lebih banyak penggunaanya," kata Mendikbud, Nadiem Makarim dalam pengumuman bantuan kuota internet secara daring, Senin, 1 Maret 2021.Baca: Jumlah Bantuan Kuota Internet 2021 Lebih Kecil dari Tahun Lalu Penggunaan jauh lebih banyak yang dimaksudkan Nadiem disebabkan subsidi kuota tak lagi dipecah menjadi kuota belajar dan kuota umum. Saat ini para pelajar dan pendidik diberikan fleksibilitas penuh untuk memanfaatkan kuota umum."Jadi lebih banyak fleksibilitas aplikasi-aplikasi laman web yang kita belum pikirkan pun yang mungkin digunakan sekolah itu bisa digunakan kuota umum itu," terangnya.Nadiem menjelaskan untuk siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan memperoleh volume kuota sebanyak 7 gigabyte (GB) per bulan. Selebihnya berdasarkan jenjang pendidikan, pembagian kuota disamakan dengan tahun sebelumnya.Baca: Sampai Mei, Subsidi Kuota Internet Disalurkan Setiap Tanggal 11 Hingga 15 Siswa jenjang pendidikan dasar dan menengah akan memperoleh volume kuota sebanyak 10 GB per bulan. Padahal pada tahun sebelumnya pada jenjang ini diberikan sebesar 35 GB perbulan.Sementara untuk guru PAUD, jenjang pendidikan dasar dan menengah akan memperoleh 12 GB per bulan. Sedangkan tahun sebelumnya, diberikan 35 GB per bulan.Sedangkan untuk mahasiswa dan dosen, akan memperoleh kuota sebanyak 15 GB per bulan. Pada 2020, kelompok ini menerima sebesar 50 GB per bulan.(AGA)