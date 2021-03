Jumlah Bantuan Kuota Internet 2021 Lebih Kecil dari Tahun Lalu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim resmi melanjutkan program subsidi kuota internet di 2021. Namun, jumlah bantuan kuota internet untuk menunjang Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) ini lebih kecil dibandingkan 2020."Ada sedikit perbedaan dibandingkan bantuan kuota internet 2020. Untuk meningkatkan fleksibilitas penggunaan kuota internet itu, pada 2021 kami akan memberikan bantuan kuota yang lebih kecil dari tahun sebelumnya,” kata Nadiem dalam pengumuman bantuan kuota internet 2021 secara daring, Senin, 1 Maret 2021.Menurut Nadiem, perubahan alokasi itu berdasarkan masukan dari pendidik, peserta didik dan masyarakat. Lewat kebijakan saat ini, kata dia, kuota internet yang diberikan bisa digunakan untuk mengakses seluruh aplikasi pembelajaran."Kecuali aplikasi yang diblokir yang kebanyakan adalah permainan maupun media sosial seperti Facebook, Instagram, Tiktok dan lainnya. Namun bisa digunakan untuk Youtube, dan bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran," jelas Nadiem.Baca: Nadiem Luncurkan Program Subsidi Kuota Internet 2021, Ini Rinciannya Meski lebih kecil dari sisi jumlah, namun jenis kuota yang diberikan pada 2021 adalah kuota umum yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi. Kecuali, yang diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan tercantum pada situs resmi bantuan kuota data internet Kemendikbud yakni https://kuota-belajar.kemdikbud.go.id.Rincian bantuan kuota internet 2021 yakni, peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mendapatkan 7 GB per bulan, peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP dan SMA sederajat) akan mendapatkan 10 GB per bulan. Lalu, pendidik PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah akan mendapatkan 12 GB per bulan, dan mahasiswa dan dosen akan mendapatkan 15 GB per bulan.Pada bantuan kuota internet 2020, alokasi kuota yang diberikan untuk peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 20 GB per bulan, peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah 35 GB per bulan. Sementara, pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah 42 GB per bulan, untuk mahasiswa dan dosen 50 GB per bulan.Baca: Subsidi Kuota Lanjut, Kemendikbud Janji Benahi Skema Penyaluran Seluruhnya mendapatkan kuota umum sebesar 5 GB per bulan, sisanya adalah untuk kuota belajar.Warga pendidikan yang akan menerima bantuan kuota tersebut adalah semua yang menerima bantuan kuota pada November hingga Desember 2020, dan nomornya aktif akan otomatis menerima bantuan kuota pada Maret 2021. Kecuali, yang total penggunaannya kurang dari 1 GB.Bantuan disalurkan pada tanggal 11 hingga 15 setiap bulannya dan berlaku selama 30 hari sejak kuota data diterima. Bantuan kuota internet 2021 diberikan selama tiga bulan, terhitung Maret 2021.(AGA)