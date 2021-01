AS Konfirmasi Kasus Pertama Varian Baru Covid-19 Afrika Selatan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Varian virus korona yang berbahaya dan berasal dari Afrika Selatan (Afsel) telah terdeteksi untuk pertama kalinya di Amerika Serikat (AS). Dua pasien di South Carolina diyakini terinfeksi varian baru covid-19 itu.Pakar medis mengatakan kedatangan varian ini menghadirkan tantangan baru yang mengkhawatirkan dalam upaya mengatasi pandemi yang telah merenggut setidaknya 430.000 nyawa orang Amerika dalam 11 bulan. Di saat bersamaan pihak berwenang berjuang untuk meluncurkan kampanye vaksinasi massal terbesar dalam sejarah AS.Semua virus sering bermutasi, dan para ilmuwan telah mengidentifikasi beberapa varian virus korona yang ditemukan lebih dapat ditularkan daripada jenis aslinya.Namun keberadaan varian Afrika Selatan -,yang tidak menunjukkan bukti penyebab penyakit yang lebih parah,- tetap mengkhawatirkan karena beberapa penelitian laboratorium telah menemukan bahwa hal itu mengurangi kemanjuran vaksin dan terapi antibodi.Kekhawatiran lainnya, menurut Vivek Murthy yang dinominasikan menjadi Kepala Ahli Bedah Umum AS, adalah varian Afrika Selatan mungkin memerlukan dosis terapi antibodi yang lebih besar untuk pengobatan yang efektif.Konfirmasi dua pasien dengan varian itu di South Carolina muncul beberapa hari setelah Departemen Kesehatan Minnesota mengidentifikasi kasus AS pertama yang diketahui dari varian lain yang sangat menular yang berasal dari Brasil.Namun bentuk ketiga dari virus dari Inggris yang lebih menular, muncul pertama kali di AS bulan lalu di Colorado dan sejak itu telah terdeteksi di setidaknya 28 negara bagian.Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS telah memperkirakan varian Inggris dapat menjadi wabah dominan di Amerika Serikat pada Maret."Hal yang merepotkan sekarang yang kita benar-benar perlu perhatikan adalah varian-varian ini," kata Dr Anthony Fauci, spesialis penyakit menular terkemuka AS, dalam sebuah wawancara di MSNBC, seperti dikutip Jumat 29 Januari 2021.