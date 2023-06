Musisi Tanah Air Ramaikan Jakarta Fair 2023, Ini Jadwal Lengkap Konsernya

Jadwal Konser Musik di Jakarta Fair Kemayoran 2023





Jakarta: Jakarta Fair Kemayoran 2023 dimeriahkan oleh sejumlah hiburan, salah satunya konser musik . Deretan musisi kenamaan dalam negeri hadir setiap tahunnya untuk turut meramaikan event tahunan ini.Jakarta Fair Kemayoran 2023 atau Pekan Raya Jakarta (PRJ) merupakan gelaran yang dibuat untuk memperingati hari ulang tahun DKI Jakarta yang jatuh setiap tanggal 22 Juni. Jakarta Fair tahun ini dibuka mulai 14 Juni hingga 16 Juli 2023.Konser musik akan digelar di panggung utama Pekan Raya Jakarta. Band maupun musisi kebanggaan Tanah Air seperti Fourtwnty, NOAH, Denny Caknan, hingga Slank, akan tampil di sini dan memanjakan pengunjung dengan musiknyaMusisi yang mengisi panggung utama Jakarta Fair tentunya berbeda-beda setiap harinya. Ini jadwal konser musik di event tersebut:: The Rain: Feel Koplo, Weird Genius with special guest Diskopantera: Tipe X Momonon Orind. J: Kangen Band, Radja, Bella Queen: Tony Q Rastafara, Endank Soekamti, The Hydrant: Rizky Febian, Mahalini, Pitu: Tiara Andini, Raisa Anggiani (RAI), Suisei: Virgoun Fiersa Besari Caecillia: Fourtwnty Budi Doremi Lightcraft: Superman Is Dead The Jansen Prison of Blues: Wali, Ifan Seventeen, Drive: Padi Reborn, Ungu, Nania: Maliq & D'Essentials, Lyodra, Ghea Indrawari: Slank, Respect Rachun: Kahitna, Soegi Bornean, KELLJO: Pamungkas, Bilal Indrajaya, Manja: Armada, Repvblik, Fia: Stand Here Alone, Last Child, Stereo Wall: Guyon Waton, Aftershine, Kasino Brothers: For Revenge, Nadin Amizah, The Jazzmint: Raisa, Ardhito Pramono, Annisya: Ndarboy, Genk Pendhoza, TTM Akustik: JKT48, TBA X UNITY 2ND CHANCE: Dhyo Haw, Foru, SLURR: The Sigit, The Adams, The Upstairs: D'Masiv, Juicy Luicy, Semenjana: Setia Band, Ada Band, Puff Punch: Parade Hujan, Feby Putri, Skastra: Souljah Coconuttreez, Gangsta Rasta: El Corona: Mr Jono Joni, NDX AKA, Orkes Nunung Cs: Kotak, VOBTak hanya konser musik, pengunjung akan disuguhkan pameran dari beragam produk UMKM sampai industri besar. Produk-produk tersebut biasanya menawarkan promo-promo menarik, lho! Jadi, apakah Sobat Medcom tertarik berkunjung ke Jakarta Fair Kemayoran 2023?