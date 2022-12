Profil Bright Vachirawit dan Daftar Film yang Pernah Dibintanginya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Bagi kamu penggemar drama Thailand pasti sudah tidak asing lagi dengan nama Bright Vachirawit. Aktor kelahiran 27 Desember 1997 ini namanya semakin dikenal sejak memainkan series 2gether.Mempunyai paras yang rupawan membuat aktor yang memiliki nama asli Vachirawit Chivaare itu mempunyai banyak penggemar dari berbagai usia dan kalangan. Selain berkarir melalui dunia akting, Bright Vachirawit juga dikenal sebagai penyanyi, pembawa acara, bahkan model dibawah naungan GMMTV.Bright Vachirawit mengawali kariernya di dunia hiburan pada usia 15 tahun. Saat itu, Bright Vachirawit merupakan salah satu pembawa acara variety show yang berjudul "Strawberry Krubcake". Kemudian Bright Vachirawit melebarkan sayapnya di dunia perfilman pada tahun 2016.Ada banyak film dan series yang pernah dibintangi Bright Vachirawit diantaranya adalah, 2gether: The Series, F4 Thailand: Boys Over Flowers, Still 2gether, 2gether: The Movie, Astrophile, Social Death Vote, My Ambulance, Good Old Days, I Sea U, Love Say Hey, Toe Lae, In Time with You, Korn Aroon Ja Roong, I don’t Love You Yet, dan masih banyak lagi.Baru-baru ini, bersama dengan Win Metawin yang juga merupakan seorang aktor Thailand, Bright Vachirawit diketahui telah sukses menggelar konser akbarnya pada 24 Desember 2022 kemarin.Konser yang diadakan di Impact Arena Muang Thong Thani, Thailand, ini sangat pecah dengan antusias para penggemar. Konser yang bertajuk "Side By Side" Bright Win Concert ini berhasil menjadi trending topik di Twitter, termasuk Indonesia dengan taggar #Brightwinconcert.Selain itu, dua mega bintang Thailand tersebut sukses membius penonton dengan penampilan bernyanyi dan bermain gitar. Pada konser kali ini juga terdapat penampilan aktris cantik Kao Supassara dan Ink Waruntorn. Dan rekan artis lainnya yang turut hadir dalam konser tersebut.