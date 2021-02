Video Agnez Mo X Bright Vachirawit Trending di Thailand, Ditagih Kolaborasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penyanyi Agnez Mo dan aktor asal Thailand Bright Vachirawit berduet secara virtual. Tayangan video yang diunggah di Instagram keduanya pun menjadi trending No. 1 di Thailand.Kabar ini diketahui dari unggahan Instagram Bright dan akun Instagram penggemar Bright di Thailand. Unggahan berupa tangkapan layar itu memperlihatkan posisi trending Twitter No.1 di Thailand, yakni #BrightxAnezMo1M."My honor," tulis Bright Vachirawit sembari menyisipkan akun Instagram Agnez.Agnez pun mengunggah ulang gambar tersebut. Pelantun lagu "Long As I Get Paid" ini juga menyisipkan gambar kartun meniupkan terompet serta banyak emoticon hati.Selain itu, kabar tersebut diungkapkan juga di salah satu stasiun radio di Thailand, EFM. Agnez Mo pun mengunggah ulang tayangan itu di akun Instagram miliknya.Pembawa acara radio itu menyebutkan bahwa di Instagram Agnez Mo, video kolaborasi singkat Agnez dengan Bright telah mencapai 1 juta penayangan. Angka tersebut hanya dalam waktu kurang dari 24 jam setelah Agnez mengunggah video itu.Kemudian, dijelaskan juga bahwa Bright turut mengunggah video itu. Bright mengunggahnya sebelum Agnez, dan mencapai 1 juta viewers hanya kurang dari 24 jam.Di sisi lain, Twitter milik Agnez Mo ramai oleh cuitan netizen. Sejumlah akun memuji dan turut bangga atas prestasi yang diraih Agnez dan Bright saat ini. Tak sedikit juga yang menagih mereka untuk membuat karya kolaborasi."Dear @agnezmo thank your for always being so genuine to your music and all about the art. You are the art. Can't wait for the new music! 2021 AGNEZ MO WORLD DOMINATION!" cuit salah satu akun."Queen, thank you for the great colab with @bbrightvc. I hope to see you collaborating again and making an album together soon," tulis akun lainnya.Seebelumnya, Bright dan Agnez mengunggah video mereka sedang duet menyanyikan lagu "Stay" dari Rihanna. Pada caption video itu, Agnez menjelaskan bahwa video itu dibuat pada pukul 3 pagi. Hingga Jumat sore, 26 Februari 2021, video ini mencapai 1.088.773 penayangan."Ini lah yang kami lakukan pada jam 3 pagi dan tidak ada yang bisa kami lakukan (dan kami suka lagu yang sama). Terima kasih atas ide gilanya @bbrightvc. Versi full ada di Instagramnya," tulis Agnez.(ELG)