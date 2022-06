72.092 Calhaj Indonesia Tiba di Arab Saudi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Makkah: Kantor Urusan Haji (KUH) Indonesia mencatat 72.092 jemaah calon haji (Calhaj) tiba di Arab Saudi atau sekitar 75 persen dari kuota sebanyak 100.051 orang. Kedatangan jemaah reguler tersebut merupakan akumulasi dari yang mendarat di Madinah pada gelombang I dan di Jeddah pada gelombang II.Dihimpun dari Media Center Haji di Makkah, Senin, 27 Juni 2022, dari 72.092 calhaj, ada 68.943 calon haji yang sudah tiba di Makkah. Mereka terdiri atas 42.402 orang dari Madinah dan 26.541 dari Jeddah.Pada hari ini, lima kloter terakhir gelombang I dari Madinah akan diberangkatkan, yaitu kloter 4 Embarkasi Batam (BTH 4), dari Madinah berangkat pukul 06.00 WAS, tiba di Makkah pukul 12.00 WAS.Kemudian, kloter 2 Embarkasi Makassar (UPG 2), dari Madinah pukul 06.00 WAS, tiba di Makkah pukul 12.00 WAS. Kloter 21 Embarkasi Solo (SOC 21), dari Madinah pukul 08.00 WAS, tiba di Makkah pukul 14.00 WAS.Lalu, kloter 21 Embarkasi Jakarta-Bekasi (JKS 21), dari Madinah pukul 08.00 WAS, tiba di Makkah pukul 14.00 WAS, dan kloter 5 Embarkasi Banjarmasin (BDJ 5), dari Madinah pukul 06.00 WAS, tiba di Makkah pukul 14.00 WAS.Jemaah calon haji seluruhnya akan berkumpul di Makkah atau Arafah pada 8 Zulhijah untuk melaksanakan puncak haji, yaitu wukuf pada 9 Zulhijah yang diperkirakan jatuh pada 8 Juli 2022.(AZF)