Ini Platform Fesyen Ibu dan Bayi untuk Pakaian yang Nyaman dan Stylish

Hasil survei Digital Mom and Baby Shopper Profile in Indonesia yang dilakukan Indonesia EcommerceIQ 2018 menyebutkan bahwa 57 persen wanita membeli produk ibu dan bayi sebulan sekali, dengan pengeluaran sekitar Rp500 ribu per transaksi online.Berdasarkan hal itu, Raena sebuah platform yang membantu reseller, dropshipper dan brand untuk memulai dan mengembangkan bisnis kecantikan, meluncuran kategori produk Ibu dan Bayi, yang diawali dengan tersedianya brand pakaian anak Booyah Kids dan Kottonville.Denny Adrianto, AVP Local Supply Raena mengatakan penambahan kategori didasari oleh temuan bahwa lebih dari 50 persen reseller terdaftar Raena adalah perempuan. "Hasil survei kami terhadap para reseller terdaftar di mana 60 persen dari mereka tertarik untuk menjual produk ibu dan bayi," tuturnya.Dengan pengalaman yang ekstensif dalam menghadirkan lebih dari 250 brand kecantikan lokal dan global, Raena juga memiliki kriteria tersendiri dalam mengkurasi brand yang bergabung dalam platform-nya.Begitupun, ketika menghadirkan brand pakaian anak untuk mengawali diluncurkannya kategori ibu dan bayi, unsur kualitas, kenyamanan, dan tampilan menjadi dasar pemilihan bergabungnya Booyah Kids dan Kottonville.Booyah Kids sendiri sudah teruji keamanan dan kenyamanannya melalui sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standard 100 by OEKO-TEX. Tidak lupa unsur tampilan dari kedua brand ini, mengikuti tren pakaian anak-anak saat ini yang mengarah ke praktis, minimalis, namun fashionable."Kategori produk ibu dan anak ini selain mendukung para reseller kami untuk memenuhi pasar yang terbuka lebar, juga mengutamakan unsur penting yang selalu ditekankan Raena dalam memilih brand yang bekerjasama yakni kualitas produk, popularitas produk, dan harga yang bersaing," tambah Denny.Kategori produk ibu dan bayi saat ini sudah dapat ditemukan di aplikasi Raena. Para reseller dapat menjadikannya sumber "cuan" baru, sekaligus menjadi referensi produk ibu dan bayi yang berkualitas yang terkurasi oleh Raena.