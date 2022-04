Triple Bangga Tampil di Indonesia Fashion Week 2022

(ELG)

Setelah sempat vakum selama tiga tahun akibat terkena dampak pandemi covid-19, Indonesia Fashion Week (IFW) kembali digelar secara offline. Kehadiran kembali IFW tentu disambut antusias jenama fesyen lokal. Salah satunya brand retail lokal Surabaya bernama Triple.Sebagai rasa bangga, mereka secara khusus meluncurkan koleksi "Denim of Life" di Indonesia Fashion Week (IFW) pada 14 April 2022. Mereka menghadirkan sembilan look yang didesain secara khusus dari atasan hingga bawahan seperti jaket, t-shirt, shirt, koko collection dari TRIPLE x TAMA MST."Konsep ini mengusung kehidupan di dalam denim atau yang kita namai Denim of Life, seperti perjalanan pembuatan jeans yang dimulai dari biji, kapas yang pada akhirnya ditempa untuk menjadi jeans. Koleksi ini memberi sebuah gambaran kecil dari cerita di balik proses kehidupan seseorang yang ditempa melalui banyaknya ketidakpastian dan tekanan," kata desainer sekaligus direktur utama dari brand Triple, Yudi Ciputra.Untuk pagelaran IFW 2022, Triple secara khusus berkolaborasi dengan PT. Multi Sandang Tamajaya (TAMA MST) untuk menghadirkan koleksi denim yang bergaya muda. Lewat ajang ini, Triple ingin menunjukkan progres mereka di masa pandemi melalui strategi bisnis adaptif,"Kami ikut mengembangkan konsep ini untuk dengan mudah diproduksi secara massal. Saat konsep ini dikembangkan kami ingin memasukan elemen-elemen khas Triple serta memiliki kesan stylish dan fashionable bagi siapapun yang memakainya," kata Suradi Hanam selaku Direktur Utama dari PT. Multi Sandang Tamajaya. Indonesia Fashion Week (IFW) digelar 13-17 April 2022 di Jakarta Convention Center (JCC). Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) sebagai penyelenggara berharap ajang ini menjadi momentum industri fesyen Tanah Air bisa bangkit."Ini adalah awal yang baik untuk bangkit kembali pasca keterpurukan akibat pandemi selama dua tahun terakhir mengingat IFW memiliki kapabilitas sebagai kendaraan dalam membangun serta memperkokoh industri kreatif khususnya fashion," kata Poppy Dharsono selaku Ketua Umum APPMI dan Presiden IFW 2022.