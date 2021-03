Seberapa Sering Sebaiknya Kamu Mencuci Celana Jeans?

Foto: Pexels

Jakarta: Celana jeans merupakan salah satu fashion item yang sangat dikenal dan sangat sering digunakan. Selain itu, celana jeans juga sangat mudah dipadukan dengan pakaian lainnya. Namun, kamu mungkin bertanya-tanya seberapa sering sebaiknya mencuci celana jeans?



Pada dasarnya, celana jeans biasanya terbuat dari denim yang merupakan kain katun yang tebal dan kuat. Untuk itu, celana jeans tidak perlu dicuci setiap kali kamu habis menggunakannya.



Dikutip dari Real Simple, dengan tidak mencuci celana jeans terlalu sering bisa membuatnya tetap awet. Itu juga tidak akan membuat mereka lebih kotor secara signifikan.



Sebuah studi yang dilakukan oleh mahasiswa di University of Alabama pada 2017 menunjukkan bahwa jeans yang dikenakan selama 15 bulan berturut-turut tidak memiliki lebih banyak bakteri daripada jeans yang dikenakan selama 13 hari, menurut The Science Explorer.



Dan ternyata, dengan tidak terlalu sering mencuci celana jeans tidak hanya mengurangi cucian tetapi juga baik untuk lingkungan. Menurut laporan dari Levi Strauss and Co., dengan mencuci celana jeans setelah 10 kali pemakaian dibandingkan setelah 2 kali pemakaian dapat mengurangi penggunaan energi, dampak perubahan iklim, dan asupan air hingga 80 persen.

Lalu, kapan sebaiknya mencuci celana jeans?

Beberapa ahli merekomendasikan untuk mencuci jeans setiap 10 sampai 12 pakaian, beberapa mengatakan setiap enam minggu. Beberapa lagi mengatakan bahwa frekuensi mencuci celana jeans tergantung pada aktivitas yang dilakukan.



Menurut DUER, kamu harus mencuci celana jeans setiap tiga kali pakai jika kamu menggunakannya untuk pekerjaan manual atau aktivitas apa pun yang membuat kamu berkeringat. Jika kamu mengenakan jeans hanya untuk pergi ke toko atau duduk di meja, kamu harus menunggu setiap 10 kali pemakaian.



Penata busana selebriti Venk Modur mengatakan bahwa, jeans denim klasik, seperti stonewashed atau acid wash, harus dibersihkan dengan air dingin setelah lima kali pemakaian. Jeans denim campuran, (denim yang dicampur dengan spandeks, lycra, atau serat poli-kapas) harus dicuci segera setelah mengembang dan kehilangan bentuknya.

(FIR)