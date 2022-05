Apakah Model Skinny Jeans Masih oke? Ini Komentar 6 Fashionista

Jo Threlfall

(Skinny jeans adalah model celana jeans yang punya potongan sangat ketat mulai dari bagian pinggang sampai ujung celana. Skinny jeans biasanya terbuat dari bahan yang melar, sehingga bentuknya akan mengikuti bentuk tubuh kita. Foto: Ilustrasi/Unsplash.com)

Kat Farmer alias DoesMyBumLook40

Joanna McNeish

Esther Knight, pendiri dan CEO Fanfare

Caroline Young, penulis

Nikki Nicola, digital creator

Setelah dua dekade berada di puncak, skinny jeans telah dianggap ketinggalan mode, utamanya bagi kaum hawa. Untuk saat ini, jeans berpotongan lebar, bootcut, dan potongan lurus lebih menjadi pilihan untuk wanita. Sementara pria masih menggunakan denim ketat.Fashionista yang lebih muda khususnya telah menggunakan keliman menyapu lantai yang terinspirasi Noughties, dan bahkan Duchess of Cambridge, yang sebelumnya merupakan penggemar berat skinny jean, telah mengadopsi gaya lurus sebagai pilihannya untuk penampilan publik yang lebih kasual.Dalam upaya untuk mengetahuinya, laman NewsChain mendapat jawaban dari enam orang yang terjun di dunia mode jeans . Mau tahu seperti apa komentar mereka?“Skinny jeans akan selamanya menjadi isi lemari pakaian yang penting! Terutama di musim gugur dan musim dingin. Dengan denim hitam klasik, atasan hitam, jumper, dan mantel, membuat pakaian yang sederhana namun chic ini, cocok untuk dikenakan di bulan-bulan musim dingin," ujar blogger dan penulis mode vintage lepas ini.“Kamu masih bisa mengenakan skinny jeans, mungkin saja mengenakan pakaian longgar yang lembut. Jika skinny jeans cocok untuk dan kamu menyukainya, teruslah memakainya. Apalagi jika kamu punya banyak atasan bagus yang cocok skinny jeans," imbuh fashion stylist dan penulis Get Changed: Finding The New You Through Fashion."Saat ini saya beralih antara skinny jeans atau mom jeans untuk penampilan siang hari. Saya suka mom jeans fit dengan kemeja longgar dan pelatih. Saya pikir tidak apa-apa untuk tetap memakai skinny jeans. Saya selalu pakai itu saat pergi keluar malam. Dipadupadankan dengan blazer, camisole, dan sepatu hak tinggi, jadi salah satu penampilan favorit saya,” aku blogger mode LoveStyle408.“Mom jeans adalah jeans kesukaan saya dan secara pribadi ada di lemari pakaian saya. Keserbagunaannya merupakan tambahan yang bagus untuk pakaian tanpa musim apa pun. Namun, pertahankan skinny jeans kamu karena saya yakin kita akan melihatnya kembali menjadi mode dalam beberapa tahun ke depan.”“Meski saya penggemar berat jeans berpinggang tinggi dan berkaki lebar tapi tak masalah juga bila kamu ingin terus mengenakan skinny jeans. Model ini bagus untuk dikenakan dengan kaus longgar atau atasan tebal, untuk menciptakan kontras dalam siluet,” pungkas penulis The Color of Fashion.“Jeans yang saya pakai saat ini adalah straight leg button fly. Namun, skinnies masih ada tempatnya dan saya masih akan memakainya dengan sepatu boot Doc Marten yang tebal dan pakaian model jumper besar di musim dingin," ujar Nicola alias 40NotFrumpy.