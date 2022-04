Hore! Indonesia Fashion Week Kembali Digelar Offline Tahun Ini

(ELG)

Kabar gembira datang dari salah satu ajang fesyen terbesar Tanah Air, Indonesia Fashion Week (IFW). Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) memastikan Indonesia Fashion Week (IFW) 2022 akan digelar secara offline.Indonesia Fashion Week (IFW) 2022 akan digelar pada 13-17 April 2022, di Jakarta Convention Center. Acara ini menjadi spesial karena Indonesia Fashion Week sempat dua tahun vakum akibat pandemi Covid-19."Ini adalah sebuah awal yang baik untuk bangkit kembali dari keterpurukan selama dua tahun. Sehingga kami butuh sebanyak-banyaknya dukungan baik dari stakeholders maupun dari pemerintah," kata Poppy Dharsono selaku Ketua Umum APPMI dan Presiden IFW 2022 dalam keterangan tertulisnya.Poppy yakin, Indonesia Fashion Week (IFW) 2022 menjadi acara yang ditunggu karena pada tahun 2020 lalu, tepat 2 minggu sebelum acara digelar dengan terpaksa harus batal akibat penyebaran virus Covid-19 yang mulai meningkat."Indonesia Fashion Week merupakan acara tahunan nasional yang didukung oleh Pemprov DKI Jakarta dan termasuk dalam agenda Enjoy Jakarta. IFW juga telah mendapatkan dukungan dari Kementerian dan bekerja-sama dengan lebih dari 10 Dekranasda selama sembilan tahun berjalan," paparnya.Poppy berharap Indonesia Fashion Week (IFW) 2022 bisa membawa semangat baru untuk para pelaku industri fesyen dan UKM untuk bangkit bersama. Pagelaran IFW tahun ini kembali mendapat dukungan dari Wardah Beauty sebagai Official Make Up & Hair Do dan Tokopedia.IFW membentuk modifikasi baru di dengan menjalankan bazaar secara online untuk seluruh tenant juga bisa melihat seluruh pagelaran fashion show dalam format live streaming di platform Tokopedia Play. Indonesia Fashion Week (IFW) 2022 kali ini diharapkan bisa membawa spirit baru untuk mengajak para pelaku UKM bangkit bersama setelah hampir tiga tahun berada dalam keterbatasan dan keterpurukan akibat pandemi Covid-19 yang telah melumpuhkan semua sektor termasuk industri fesyen dan craft. Sehingga kami bisa menjadi lebih baik dalam menjadikan IFW sebagai kendaraan dalam membangun serta memperkokoh industri kreatif khususnya fesyen," tutup Poppy.