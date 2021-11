Berdayakan Wanita Indonesia, Nagita Slavina Rilis Brand Fashion Bertajuk 'Hues of Femininity'

(yyy)

Selebriti tanah air yang kerap dijuluki Sultan Andara, Nagita Slavina baru saja merilis label fashion terbarunya bernama Nagita Slavina Collection , pada 3 November 2021 lalu.Kabar bahagia tersebut ditampilkan live melalui kanal Youtube Rans Entertainment dan beberapa platform media sosial lainnya, yaitu instagram Raffinagita1717 dan Nagitaslavina.co.Dibalik brand fashion yang baru saja resmi diluncurkannya ini, Gigi (panggilan akrab Nagita) bercerita memang sejak kecil dirinya sudah menyukai mix and match pakaian-pakaian yang dimilikinya.Gigi mengaku, meski ia sama sekali tidak bisa menggambar pola desain untuk baju dan tak paham soal fashion. Tetapi dirinya memiliki keinginan yang besar untuk membuka brand fashionnya sendiri.“Memang dari kecil aku suka dandan, terus pengen aja gitu meski nggak bisa gambar tapi aku mau,” ungkap wanita yang tengah hamil anak kedua itu.Dalam video live-nya ini, Gigi juga menjelaskan semua koleksi fashion-nya ini memiliki warna-warna yang cerah dengan sentuhan aksen yang ceria dan glamor.Selain itu, dalam setiap koleksi pakaian Gigi ini juga memiliki ciri khas yakni dengan tambahan pom-pom yang unik dan imut.Menurut istri dari host fenomenal Raffi Ahmad, dirinya sengaja menambahkan aksen tersebut pada koleksinya agar ia bisa memberdayakan perempuan Indonesia dan brand lokal yang memiliki kemampuan merajut dan menjahit untuk memperoleh penghasilan tambahan. Terutama di tengah pandemi saat ini yang susah untuk mendapatkan pekerjaan.Selain itu, terdapat sebuah instalasi yang terbuat dari baja dengan hiasan berbagai rajutan yang menempel serta diberi sentuhan warna warni dan terlihat sedikit miring.Instalasi tersebut dibuat menyerupai pondasi yang menunjukkan arti kekokohan wanita, walaupun suka nangis, ia percaya wanita adalah makhluk yang kuat."Walaupun kuat dan kokoh tapi perempuan itu sangat amat soft gitu. No matter what, yang penting tetap kokoh. Mau miring mau hujan badai, kalau perempuan kalau ada kemauan pasti bisa," tegas perempuan kelahiran 17 Februari 1988.