BORNEO, Koleksi Akhir Tahun Ghea Resort X Cover Me Not yang Mengusung Pelestarian Budaya Indonesia

(Koleksi ini memadukan print khas Ghea Resort dan desain unik berkualitas tinggi dari Cover Me Not swimwear. Foto: Dok. Ghea Resort X Cover Me Not)

(Koleksi ini membawa motif gajah kerdil asal Kalimantan Utara yang mulai terancam punah. Foto: Dok. Ghea Resort X Cover Me Not)

Menjelang akhir tahun 2021, sebuah koleksi fashion yang mengusung tinggi nilai-nilai kebudayaan dan keindahan alam Indonesia telah terlahir. Koleksi ini bernama BORNEO , yang dicetus oleh dua brand fashion modern dari dalam negeri, yaitu Ghea Resort by Amanda Janna dan Cover Me Not by Kelly Tandiono Seperti diketahui, misi Amanda dan Janna, sebagai putri-putri dari desainer legendaris Indonesia Ghea Panggabean, adalah menerjemahkan warisan budaya Indonesia suku Dayak ke dalam suatu produk fashion modern.Sementara itu, mereka juga ingin mengangkat kepedulian terhadap satwa liar, yaitu gajah kerdilKalimantan yang terancam punah. Spesies langka ini ditemukan dan dilindungi di Kalimantan Utara dalam jumlah yang tersisa hanya 1.500 ekor di alam liar.Bersama Cover Me Not, koleksi BORNEO kembali hadir untuk kolaborasi ini dan tetap memiliki tiga unsur yang unik yaitu Borneo Pygmy Elephant, Borneo Ikat Motive dan Dayak Tribe.“Ghea Resort bertujuan untuk melestarikan alam dan budaya Indonesia melalui produk fashion,aksesori dan home essentials. Kami berkomitmen untuk mengangkat satwa dan suku asli pedalaman yang masih menjalankan kehidupan yang sangat menyatu dengan alam dan menjaga sakralnya alam tersebut, yang memiliki ciri khas upacara dan tata cara kehidupan penuh simbol. Cara hidup mereka patut dicontoh dan dibanggakan di Indonesia," ungkap Amanda selaku Creative Director untuk Ghea Resort by Amanda Janna, dalam acara virtual media gathering, Rabu, 22 Desember 2021.Lebih lanjut, Kelly Tandiono selaku Brand Director untuk Cover Me Not mengatakan mengusung standar tinggi untuk tetap menjadi sebuah brand yang sustainable, kolaborasi Cover Me Not bersama Ghea Resort by Amanda Janna adalah sebuah langkah yang tepat.“Tidak hanya upaya pelestarian alam yang diangkat oleh Ghea Resort by Amanda Janna, tapi koleksi ini juga merepresentasikan nilai-nilai moral yang saya sendiri percaya di mana kita harus merawat alam karena alam telah memberikan banyak hal untuk kita. Sebagai salah satu pelaku industri mode Tanah Air, saya berharap Cover Me Not menjadi salah satu brand lokal yang memiliki produk long wearing sehingga bisa menjadi solusi dalam pengkomsusian produk fashion," pungkas Kelly dalam sebuah pernyataan.