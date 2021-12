Resep Jus Lemon Ini Cocok untuk Diet

Bahan jus lemon:

Cara membuat jus lemon:

(TIN)

Segarnya jus lemon asli memang tiada duanya ya. Selain enak dan segar juga menyehatkan lho. Data dari FoodData Central Departemen Pertanian Amerika Serikat menunjukan bahwa lemon mengandung vitamin C sebanyak 53 miligram atau sekitar 59 persen dari Angka Kecukupan Gizi (AKG) harian.Menurut penelitian oleh Anitra C. Carr dan Silvia Maggini dalam jurnal “Nutrients”, vitamin C berkontribusi dalam pertahanan kekebalan tubuh dengan mendukung berbagai fungsi seluler dari sistem kekebalan bawaan dan adaptif.Dan di kala cuaca sedang sangat panas, jus lemon bisa diolah menjadi lemonade yang lezat dan menyegarkan. Bagian terbaiknya, jus lemon segar dapat dengan mudah ENDEUSiast buat sendiri di rumah, lho! Caranya, hanya perlu mengiris lemon dan memeras sarinya. Yuk, sontek jus lemon seperti dinukil dari Endeus TV berikut ini.6 buah jeruk lemon150 ml madu800 ml air1. Belah dua jeruk lemon, peras airnya. Sisihkan2. Masukkan madu dengan air ke dalam pitcher, aduk hingga rata3. Tuangkan sari jeruk lemon, aduk rata. Dinginkan di dalam kulkas4. Tuang ke dalam gelas saji. Sajikan.Peras jeruk lemon dalam jumlah banyak sekaligus, kemudian simpan dalam botol bersih yang sudah disterilkan. Simpan dalam kulkas, sari jeruk lemon dapat disimpan selama 1-2 minggu.