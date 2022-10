Intip Sedapnya Brokoli Panggang Keju

Bahan brokoli panggang keju:

Saus keju:

Cara membuat brokoli panggang keju:

(TIN)

Brokoli merupakan salah satu sayuran yang memiliki kalori yang sangat rendah, yaitu hanya 34 kalori per 100 gr. Selain itu brokoli kaya serat, mineral, vitamin, dan antioksidan, yang terbukti banyak bermanfaat untuk kesehatan.Dilansir dari Dispertan Banten, brokoli yang masih segar adalah gudang nutrisi nabati seperti tiosianat, indoles, sulforaphane, isothiocyanate dan flavonoid seperti beta-karoten cryptoxanthin, lutein, dan zea-xanthin.Penelitian telah menunjukkan bahwa, senyawa ini memberikan sinyal positif dengan memodifikasi pada tingkat reseptor molekul membantu melindungi kita dari berbagai jenis kanker, seperti prostat, usus besar, kandung kemih, pankreas, dan kanker payudara.Nah, untuk ENDEUSiast yang memiliki si kecil yang susah makan sayur mungkin bisa membuat kreasi brokoli dengan keju. Dijamin si kecil dan keluarga juga menyukai makanan yang satu ini. Sontek resep dan cara buat brokoli panggang keju dari Endeus TV di bawah ini.400 gr brokoli, potong per kuntum400 gr kembang kol, potong per kuntum50 gr keju mozarella50 gr keju cheddar oranye50 gr keju parmesan bubuk3 sdm mentega tawar3 sdm tepung terigu serba guna250 ml susu cair250 ml krim kental100 gr keju mozarella100 gr keju parmesan bubuk¼ sdt garam½ sdt merica bubukGarlic butter, aduk rata100 gr mentega tawar8 siung bawang putih, cincang halus½ sdt garam½ sdt merica bubuk1. Rebus air dalam panci, blansir brokoli dan kembang kol hingga setengah matang. Angkat, masukkan ke dalam air es. Tiriskan, sisihkan2. Saus keju: Lelehkan mentega dalam wajan, masukkan tepung, aduk hingga rata. Tuang susu sedikit demi sedikit sambil terus diaduk hingga mengental. Tambahkan krim kental, aduk kembali hingga mendidih3. Masukkan keju mozarella, parmesan, garam dan merica bubuk. Aduk hingga keju larut. Angkat. Sisihkan4. Siapkan wadah tahan panas yang sudah diolesi mentega. Tata brokoli dan kembang kol ke dalam wadah, tuang garlic butter ke atas sayur. Siram sayur dengan saus keju. Taburi dengan keju mozzarella, keju cheddar, dan parmesan bubuk5. Panggang Brokoli dalam suhu 180ºC hingga kecokelatan (15 - 20 menit), keluarkan. Sajikan hangatSelain di blansir, brokoli juga bisa di kukus sebentar agar empuk dan menjaga kandungan nutrisi di dalamnya.