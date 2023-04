Lagi Viral! Crispy Bubble Chicken Nugget yang Jadi Favorit Keluarga

Bahan crispy bubble chicken nugget:

5 lembar roti tawar kupas

300 ml susu cair

2 sdm mentega tawar

150 gr bawang bombai, cincang

5 siung bawang putih, haluskan

750 gr daging ayam cincang

3 kuning telur

1 sdt merica bubuk

1 sdt garam

2 sdt kaldu ayam bubuk

Minyak goreng secukupnya

Pelapis:

250 gr tepung terigu serbaguna

3 putih telur, kocok lepas

200 gr bubble crumb

Cara membuat crispy bubble chicken nugget:

1. Rendam roti tawar dengan susu cair, lumatkan dengan garpu. Sisihkan 2. Panaskan mentega, tumis bawang bombai dan bawang putih hingga harum, sisihkan 3. Dalam food processor, masukkan daging ayam, kuning telur, merica, garam dan kaldu ayam bubuk. Proses hingga halus, tambahkan roti lumat. Proses kembali hingga rata 4. Keluarkan dari processor, tambahkan tumisan bawang. Aduk rata 5. Tuang adonan kedalam loyang persegi 20 cm yang sudah diolesi minyak dan dialasi plastik tahan panas. Kukus selama 30 menit. Angkat, tiriskan. Potong-potong 6. Gulingkan nugget ke tepung terigu, Celupkan putih telur, lalu gulingkan ke bubble crumb. Simpan dalam freezer selama 60 menit 7. Panaskan minyak yang banyak dalam wajan, goreng nugget hingga kecoklatan. Angkat, tiriskan. Sajikan

(TIN)

Sedang viral! Ya, nugget dengan crumble besar yang disebut dengan bubble chicken nugget yang berbeda dengan nugget terdahulunya, ya crumble-nya lebih besar. Tim Medcom.id sudah beberapa kali mencoba mencari di mini market dekat rumah pun selalu ludes di pasaran.Ini pertanda bahwa kuliner yang satu ini sedang viral dan trending. Selain terasa enak, bisa juga dipadukan dengan apa pun. Kami mencoba memadukannya dengan sambal hijau yang pedas, atau dicocol dengan saus sambal, atau digeprek dengan sambal terasi tetap saja rasanya enak.Mungkin kita harus berterima kasih pada Dr. Robert Baker, seorang profesor ilmu pangan yang bekerja di Universitas Cornell yang merupakan penemu nugget ayam.Setelah berakhirnya Perang Dunia ke-2 ditahun 1940-an, ternak unggas menjadi salah satu kegiatan yang disukai di Amerika Serikat. Perkembangan teknologi peternakan memberi dampak kemudahan dalam budidaya sehingga menghasilkan daging ayam yang lebih gemuk dan lezat.Sampai ketika harga ayam menjadi murah dan masyarakat sekitar justru mengalami kebosanan karena terlalu sering mengonsumsi daging ayam.Dalam laman Best meat disebutkan, pada sekitar tahun 1950-an, Dr. Baker yang juga merupakan seseorang yang sering berhubungan dengan banyak peternak ayam dan penjual daging ayam, mendapatkan sebuah tugas untuk meyakinkan masyarakat agar tetap mengkonsumsi daging unggas.Dari sini lah ia membuat olahan daging ayam yang bisa langsung dimakan. Temuan ini disebut chicken morsel. Chiken morsel adalah adonan dari daging ayam olahan yang telah dikeluarkan cairannya dan ditambahkan senyawa yang bisa mengikat bahan-bahan lainnya. Untuk merekatkannya, adonan ini diletakkan dalam freezer.Dan, inilah awal mula terciptanya nugget ayam. Nah, ENDEUSiast bisa mencoba membuatnya sendiri di rumah ya. Ya, hitung-hitung kamu adalah Dr. Baker kekinian lho! Hehe, jadi why not, selamat mencoba ya intip resepnya dari Endeus TV ini.Tambahkan keju cheddar parut dalam campuran nugget, untuk rasa nugget yang lebih gurih dan lezat.